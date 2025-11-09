En cumplimiento de una orden “perentoria” que dio el Gobierno peruano a Karla Ornelas, encargada de la embajada de México en Perú, deja Lima.

Cabe recordar que el Gobierno de Perú ordenó romper relaciones diplomáticas con México tras asilo otorgado a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez.

Lo anterior fue considerado una falta a la soberanía del gobierno de Perú, lo que dejó ahora una crisis diplomática.

El pasado 3 de noviembre, el presidente de transición de Perú, José Jerí, anunció que se dio un “plazo perentorio” a la encargada de la Embajada de México para salir del país.

En un mensaje en la red social X, al Superintendencia Nacional de Migraciones del Gobierno peruano informó de la salida de Karla Ornelas, encargada de la embajada de México en Perú.

“En la fecha, y según lo dispuesto por el Gobierno de Perú, la encargada de negocios de los Estados Unidos Mexicanos realizó su control migratorio de salida y abandonó el país” Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú en X

Cabe recordar que esta salida de Karla Ornelas se da por el asilo otorgado a la exprimera ministra peruana Betssy Chávez, quien es acusada junto con el expresidente Pedro Castillo por el fallido golpe de estado de diciembre de 2022.

No es la primera vez que existen tensiones en las relaciones diplomáticas de México y Perú.

Karla Ornelas, encargada de la embajada de México en Perú, había llegado al país andino tras a salida de embajador Pablo Monroy, luego de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificara de “usurpadora” a Dina Boluarte, quien había asumido la jefatura de Estado peruano tras la destitución de Castillo.