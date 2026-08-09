Luego de varios meses de espera, por fin llegó a México el LEGO de Las Guerreras K-Pop, inspirado en Derpy Tiger, que pudimos ver en la película de 2025.

Si eres fan y te interesa el LEGO de K-Pop Demon Hunters, a continuación te daremos todos los detalles al respecto, incluido el precio.

LEGO de Las Guerreras K-Pop (LEGO)

Precio del LEGO de Las Guerreras K-Pop en México

El LEGO de Las Guerreras K-Pop tiene un precio en México de 1,699 pesos, siendo bastante accesible si se toman en cuenta otros sets derivados de franquicias populares.

Dicho costo también se debe a que el LEGO de Las Guerreras K-Pop consta de 825 piezas y esta pensado para niños de 9 años en adelante, que el público general de la película de Netflix.

Tiene unas medidas aproximadas de 21 cm de altura, 15 cm de longitud y 15 cm de anchura, lo que significa que su armado no es muy complejo y puede ponerse de adorno en prácticamente cualquier lugar.

Además de que no cuenta con piezas tan pequeñas que puedan perderse o ser tragadas por los niños y niñas; aún así, se recomienda a los padres de familia estar al pendiente al momento del armado.

LEGO de Las Guerreras K-Pop (LEGO)

¿Dónde conseguir el LEGO de Las Guerreras K-Pop?

El LEGO de Las Guerreras K-Pop se puede comprar en México a través de la tienda en línea de LEGO.com, la cual te hará el envío de manera inmediata a tu casa una vez hecha la compra.

Toma en cuenta que el LEGO de Las Guerreras K-Pop está limitado a 2 piezas por persona, posiblemente por la demanda que se espera tenga este set; por lo general, la marca deja que los fans compren entre 3 y 5 unidades.

Si no te gusta la tienda en línea, también se puede encontrar en los locales físicos de la marca ubicados en distintas plazas comerciales de México, así como en distribuidores autorizados.

En este caso dependen de las unidades en existencia, pues no se asegura que haya suficientes en todos los establecimientos. Si no encuentras el set deberás de buscar en otra tienda o esperar que sea resurtido.