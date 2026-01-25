Brasil asume representación diplomática de México en Perú tras ruptura

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó hoy domingo 25 de enero que Brasil asume la representación diplomática de México en Perú.

Esto luego de que en noviembre de 2025 el gobierno de Perú anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con México tras brindar asilo a su ex primera ministra Betssy Chávez, acusada por el delito de conspiración.

Brasil representará diplomáticamente a México en Perú con aval del gobierno peruano

A tres meses de que Perú rompiera las relaciones diplomáticas con México, la SRE informó que será Brasil quien asuma a partir de este momento la representación de los intereses diplomáticos mexicanos dentro de territorio peruano.

De acuerdo con el comunicado, esta decisión se da a solicitud expresa del gobierno de México y cuenta con la autorización del gobierno de Perú.

Esto toda vez que se da en apego a los incisos b) y c) del Artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, los cuales permiten medidas ante una ruptura.

“Se permite al país acreditante confiar la custodia de sus locales, bienes y archivos (b), y la protección de sus intereses y nacionales (c), a un tercer Estado que resulte aceptable para la nación receptora”. Artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961

La SRE manifestó la representación diplomática de México por Brasil ante el gobierno Perú, incluye la custodia la embajada mexicana, así como de la residencia del jefe de misión, sus bienes y sus archivos.

Derivado de lo anterior, medios locales manifestaron que este domingo se realizó el izado de la bandera de Brasil en la embajada de México en Perú, lo que simboliza el cumplimiento del acuerdo alcanzado entre todos los involucrados.