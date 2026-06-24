La candidata derechista, Keiko Fujimori, se perfila como la nueva presidenta de Perú tras ampliar su ventaja sobre el izquierdista Roberto Sánchez.

Con el 99,86% del procesamiento de actas oficiales, Keiko Fujimori se ha posicionado en primer lugar por la contienda presidencial con 50,11% de los votos frente al 49,88% de Roberto Sánchez .

Keiko Fujimori con amplia ventaja para ser nueva presidenta de Perú

Las elecciones presidenciales en Perú parecen haber llegado a su final, luego de que el conteo de casi el 100% de las actas arrojaran como virtual ganadora a Keiko Fujimori.

De acuerdo con los reportes, la diferencia de más de 43 mil votos se ha vuelto prácticamente irreversible, dado que los 39 mil 300 votos pendientes por contabilizar son insuficientes para alterar los resultados.

La victoria de Keiko Fujimori supondría el fin de una de las contiendas más ajustadas de Perú, devolviendo el protagonismo a la heredera política del fujimorismo tras tres intentos previos fallidos.

El inminente triunfo de Fujimori representa el regreso de la derecha al poder tras 26 años, buscando cerrar una década de marcada inestabilidad en Perú que ha visto pasar a ocho jefes de Estado.

Keiko Fujimori se perfila como presidenta de Perú tras ampliar su ventaja (Keiko Fujimori / FB)

Roberto Sánchez rechaza reconocer triunfo de Keiko Fujimori; acusa irregularidades en el proceso

El escenario de transición política en Perú se ve empañado, luego de que Roberto Sánchez manifestara públicamente que rechaza reconocer el triunfo presidencial de Keiko Fujimori.

El candidato de izquierda denunció supuestas fallas en la custodia de las actas provenientes del exterior, llegando a solicitar la anulación de dichos votos.

Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones ha calificado como improcedente la solicitud de Sánchez debido a fallos administrativos y la falta de pagos requeridos.

En contraste con las quejas de fraude, observadores de la Unión Europea describieron la jornada de votación en Perú como un acto ordenado y tranquilo.

Se espera que las autoridades den a conocer oficialmente al ganador a mediados de julio, toda vez que será el 28 de ese mismo mes cuando de comienzo un mandato de cinco años.