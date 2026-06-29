Keiko Fujimori se convierte en la virtual presidenta de Perú tras liderar el conteo de votos de la segunda vuelta electoral.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales confirmó que Keiko Fujimori sumaba más del 50 por ciento de los votos contabilizados el lunes 29 de junio.

El Tribunal Electoral de Perú determinará al ganador oficial de de la segunda vuelta electoral de Perú el viernes 3 de julio.

Keiko Fujimori es la virtual presidenta de Perú

La segunda jornada electoral de Perú determinó que Keiko Fujimori sea la virtual presidenta y gobernará a partir del 28 de julio y hasta 2031.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) finalizó el conteo de votos el 29 de junio y el resultado final otorga a Keiko Fujimori el equivalente a 9 millones 223 mil 396 votos.

Keiko Fujimori se perfila como presidenta de Perú tras ampliar su ventaja (Keiko Fujimori / FB)

Keiko Fujimori es candidata de Fuerza Popular y obtuvo el 50.13 por ciento de los votos, mientras que Roberto Sánchez obtuvo el 49.86 por ciento, con una diferencia de 49 mil votos.

El Tribunal Electoral de Perú hará formal la victoria de Keiko Fujimori el viernes 3 de julio y tomará posesión el 28 de julio.

La toma de posesión de Keiko Fujimori será en el Congreso de la República y será el 28 de julio, día de la independencia de Perú.

Roberto Sánchez denuncia fraude tras triunfo de Keiko Fujimori

El candidato de Juntos por el Perú Roberto Sánchez denunció un presunto fraude electoral el pasado martes 23 de junio.

Roberto Sánchez expresó que no reconocería el triunfo electoral de Keiko Fujimori y amagó con iniciar movilizaciones en Lima con el fin de defender la democracia.

Perú ha tenido 8 presidentes desde 2018 en medio de una crisis política, renuncias y destituciones.

Keiko Fujimori se había postulado a la presidencia de Perú en cuatro ocasiones, siendo la última en 2021, siendo el vencedor el expresidente Pedro Castillo.