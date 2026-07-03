Keiko Fujimori ganó oficialmente las elecciones 2026 en Perú, por lo que será presidenta para el periodo 2026-2031.

Tras una segunda vuelta muy cerrada, Keiko Fujimori envió un mensaje en redes sociales en el que dijo empieza una nueva etapa para Perú.

Además, agradeció a los millones de peruanos que votaron por ella y dijo que asumirá el cargo con responsabilidad, humildad y sentido del deber.

Keiko Fujimori lista para tomar posesión como presidenta de Perú

Keiko Fujimori tomará protesta como presidenta el 28 de julio de 2026.

En los días que quedan de transición, dijo que va a seguir escuchando y dialogando con los ciudadanos para llegar preparada al gobierno.

Oficializan triunfo de Kieko Fujimori en Perú

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, Burneo Bemejo, confirmó previamente el triunfo del partido Fuerza Popular.

En ese marco, proclamó a Keiko Sofía Fujimori Higuchi como presidenta de la República de Perú.

También declaró a Luis Fernando Galarreta Velarde como primer vicepresidente de la República.