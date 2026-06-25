Keiko Sofía Fujimori Higuchi, hija del expresidente Alberto Fujimori, es una política peruana reconocida por liderar el movimiento fujimorista y ser la principal figura de Fuerza Popular.

Alcanzó notoriedad en 1994 al asumir el rol de primera dama de Perú tras el distanciamiento de sus padres.

Posteriormente inició su carrera política como congresista por Lima (2006-2011) y ha sido candidata presidencial en cuatro procesos: 2011, 2016, 2021 y 2026.

Su trayectoria la ha consolidado como una de las líderes más influyentes en la política peruana contemporánea.

¿Quién es Keiko Fujimori?

Keiko Fujimori es una política peruana conocida por liderar el movimiento político identificado con el fujimorismo.

Alcanzó notoriedad pública en 1994 cuando asumió el cargo de primera dama de Perú, tras el distanciamiento entre sus padres durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Posteriormente inició una carrera propia en la política. Fue elegida congresista por Lima para el periodo 2006-2011 y, desde entonces, ha encabezado diversas organizaciones políticas vinculadas al fujimorismo.

Además, se convirtió en la principal figura de Fuerza Popular, partido con el que ha competido en múltiples procesos electorales presidenciales.

Keiko Fujimori es una política peruana y lideresa de Fuerza Popular. (Cortesía)

¿Qué edad tiene Keiko Fujimori?

Keiko Fujimori tiene 51 años, nació el 25 de mayo de 1975.

¿Keiko Fujimori tiene pareja?

Actualmente Keiko Fujimori no está casada.

Estuvo casada con Mark Vito Villanella, empresario estadounidense de origen italiano, con quien contrajo matrimonio en 2004. La pareja anunció su separación y posteriormente formalizó su divorcio en 2022.

¿Qué signo zodiacal es Keiko Fujimori?

Keiko Fujimori nació el 25 de mayo, por lo que su signo zodiacal es Géminis.

Géminis pertenece al elemento Aire y suele asociarse con cualidades como la comunicación, la adaptabilidad, la curiosidad intelectual y la facilidad para relacionarse con otras personas.

¿Keiko Fujimori tiene hijos?

Sí. Keiko Fujimori tiene dos hijas fruto de su matrimonio con Mark Vito Villanella.

¿Qué estudió Keiko Fujimori?

La formación académica de Keiko Fujimori está relacionada con la administración y los negocios.

Universidad de Stony Brook (Estados Unidos): estudios en Administración de Empresas que no concluyó en dicha institución.

Universidad de Boston: licenciatura o bachillerato en Administración de Empresas.

Universidad de Columbia: Maestría en Administración de Empresas (MBA).

¿En qué ha trabajado Keiko Fujimori?

Keiko Fujimori es conocida principalmente por su carrera política y por liderar el movimiento fujimorista en Perú.