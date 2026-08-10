San Diego FC vs Tijuana continuaron con la actividad correspondiente a la segunda jornada de la Leagues Cup 2026, este domingo 9 de agosto.

Fueron San Diego FC vs Tijuana los equipos que entraron en acción, siendo vencendor el de la MLS. Por su lado, el de la Liga MX firmó su eliminación.

Marcador: San Diego FC 1-0 Tijuana.

San Diego FC vs Tijuana: así fue el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026

En el partido San Diego FC vs Tijuana de la Jornada 2 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS se impuso por la mínima diferencia con una pizarra de 1-0

Un triunfo valioso para el conjunto de la MLS, que suma su primera victoria en el torneo binacional. En tanto que los de la Liga MX no han ganado.

Así fueron los goles en el tiempo regular del partido de la Jornada 2 San Diego FC vs Tijuana:

Minuto 22: Gol de Bryan Zamble

¿Contra quién vuelven a jugar San Diego FC y Tijuana en la Leagues Cup?

San Diego FC disputará la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026 frente a Puebla.

Tijuana, por su parte, enfrentará al Portland Timbers con el objetivo de sumar 3 puntos en la Leagues Cup 2026.