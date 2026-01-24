El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que Ryan Wedding sí se entregó voluntariamente.

Durante la conferencia mañanera de hoy viernes 23 de enero, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que Ryan Wedding, buscado por el FBI, se entregó voluntariamente ante la embajada de Estados Unidos.

Ronald Johnson confirma entrega voluntaria de Ryan Wedding; enfrentará a la justicia en Estados Unidos

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Ronald Johnson confirmó que el capo Ryan Wedding, ligado al Cártel de Sinaloa, se entregó voluntariamente a la embajada estadounidense en México.

El embajador señaló que esta acción deriva de la “presión” por parte de autoridades de México y Estados Unidos, las cuales trabajaron de manera conjunta para lograr esta detención.

La entrega voluntaria de Ryan Wedding y la cooperación Estados Unidos-Mexicohttps://t.co/uJFAzA5Ciz pic.twitter.com/1SPfU6H3vQ — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) January 23, 2026

Johnson manifestó que la captura de Ryan Wedding del Cártel de Sinaloa representa un acto más en la lucha contra cárteles y narcoterroristas, como ejemplo de la cooperación entre el presidente Trump y la presidenta Sheinbaum para que los criminales enfrenten la justicia.

Detalló que en la captura de Wedding participaron agentes de la SSPC, Fiscalía General de la República (FGR), así como personal de justicia estadounidense del FBI y otras agencias.

Ronald Johnson reiteró el mensaje del gobierno de Estados Unidos, el cual señala como compromiso detener el flujo de fentanilo hacia su territorio, persiguiendo a quienes resulten responsables por estas acciones.

Tras estas acciones, autoridades informaron que Ryan Wedding fue trasladado a Estados Unidos por parte del FBI, en donde enfrentará a la justicia por delitos relacionados con delincuencia organizada y narcotráfico.