¿Quién es Ryan James Wedding?

Ryan James Wedding, mejor conocido como Ryan Wedding, es un exatleta que participó en los Juegos Olímpicos de Invierno 2002 representando a Canadá; sin embargo, este 19 de noviembre, las autoridades estadounidenses emitieron una ficha de búsqueda en su contra.

Pues tal y como reveló la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, Ryan James Wedding está ligado a una red de narcotráfico siendo él la principal autoridad y el mayor distribuidor de drogas en Canadá.

También se le acusó de trabajar con el Cartel de Sinaloa y, de acuerdo con el director del FBI, Kash Patel, aseguró que tienen información de que Ryan James Wedding se escondería en México.

Ryan Wedding, exdeportista canadiense, es buscado por Estados Unidos por narcotráfico (FBI )

¿Qué edad tiene Ryan James Wedding?

Ryan James Wedding nació el 14 de septiembre de 1981, por lo que actualmente el exatleta canadiense tiene 44 años de edad.

¿Ryan James Wedding tiene esposa?

Se sabe que Ryan James Wedding se casó un 14 de febrero del 2011, mientras cumplía una condena por narcotráfico en la prisión de Texas con una empresaria de la Columbia Británica nacida en Irán.

Sin embargo no se reveló su nombre pese a que su nombre resonó en lavado de dinero vinculado con Wedding; se sabe que posteriormente, ambos se divorciaron.

Ryan Wedding es buscado por narcotráfico (Departamento de Estado de Estados Unidos )

¿Qué signo es Ryan James Wedding?

Al nacer un 14 de septiembre, Ryan James Wedding, exatleta canadiense vinculado a una red de narcotráfico, pertenece al signo de Virgo, uno de los signos zodiacales ligados al elemento Tierra.

Los Virgo, al ser un signo de Tierra, son conocidos por su naturaleza práctica, analítica y metódica y también son ligados a las siguientes características:

Perfeccionismo

Serviciales:

Meticulosos y ordenados

Prácticos y lógicos

Reservados

Trabajadores

¿Ryan James Wedding tiene hijos?

No hay información de que Ryan James Wedding tenga hijos.

Ryan Wedding, exatleta canadiense es buscado por narcotráfico (Tony Marshall/Empics via PA Images via Getty Images,)

¿Qué estudió Ryan James Wedding?

De acuerdo a la información de Ryan Wedding, tras los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, regresó a Vancouver y estudió en la Universidad Simon Fraser.

Después de dos años, abandonó la universidad, la abandonó.

¿En qué ha trabajado Ryan James Wedding?

Se sabe que Ryan Wedding, durante sus días en la Universidad, se aficionó al culturismo y empezó a trabajar como portero y después de dos años, abandonó la escuela para comenzar en el negocio inmobiliario.

Se revela que esta actividad que financiaba cultivando marihuana en un almacén con capacidad para 6 mil 800 plantas, ubicado en una propiedad llamada Eighteen Carrot Farms.

En 2006, la Real Policía Montada del Canadá (RCMP) allanó la granja y encontró una escopeta, munición y cannabis por valor de 10 millones de dólares, no obstante, en ese momento Wedding no se estaba y no había pruebas suficientes para imputar cargos.

Ryan Wedding, exatleta canadiense es buscado por narcotráfico (Damian Dovarganes/AP/File)

Ryan James Wedding es buscado por el FBI y aseguran se esconde en México

Este miércoles 19 de noviembre, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reveló una ficha de captura por Ryan James Wedding, el exatleta olímpico canadiense que ha sido vinculado al narcotráfico.

Pues de acuerdo a la información de Bondi y el FBI, tienen indicios de que Ryan James Wedding trabaja con el Cártel de Sinaloa y se estaría ocultando en México, por lo que se lanzó una recompensa por su captura de 15 millones de dólares.