Ryan Wedding, ex atleta olímpico, se habría entregado voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos para buscar garantías de un proceso justo, aseguró en redes sociales.

De acuerdo con la información, Ryan Wedding está siendo acusado de pertenecer al Cártel de Sinaloa, por lo que fue incluido entre los 10 más buscados por el FBI antes de su arresto.

Ryan Wedding se entrega voluntariamente; confìa tener un proceso justo y que “la verdad saldrá a la luz”

A través de redes sociales se divulgó una presunta publicación de Ryan Wedding en la que confirmaba que se había entregado voluntariamente para tener un proceso justo en Estados Unidos.

El mensaje habría sido publicado por un representante, pero autorizado por el mismo Ryan Wedding, quien dijo tener “plena confianza en que la verdad saldrá a la luz” y lo liberarán en un proceso justo.

Ryan Wedding se entregó voluntariamente buscando proceso justo en Estados Unidos (Captura de pantalla )

Junto a este mensaje se posteó la foto de Ryan Wedding camino a la Embajada de Estados Unidos en México vistiendo un pantalón de mezclilla, una playera gris de manga larga, un chaleco y gorra negra.

Las imágenes y video de la llegada de Ryan Wedding a Estados Unidos muestran al ex atleta olímpico vestido con la misma ropa con la que se le ve en la foto antes de entregarse voluntariamente y ser arrestado.

Ryan Wedding se entregó voluntariamente buscando proceso justo en Estados Unidos (Redes sociales )

Embajada de Estados Unidos confirma entrega voluntaria de Ryan Wedding; destaca colaboración con México

La Embajada de Estados Unidos en México publicó un comunicado en el confirmó la entrega voluntaria de Ryan Wedding y reiterando el compromiso de detener el tráfico de drogas a su país.

Asimismo, la embajada señaló que la entrega de Ryan Wedding responde a los esfuerzos de las autoridades de justicia en México y Estados Unidos, que han trabajado en coordinación y cooperación.

En el comunicado, esta embajada reiteró que “México y Estados Unidos son socios clave en este esfuerzo global” de detener el tráfico de drogas, principalmente, de fentanilo.