La presidenta de México hizo frente a las acusaciones que señalan la imagen de Ryan Wedding de haber sido creada con Inteligencia Artificial (IA).

Claudia Sheinbaum también decidió aclarar la polémica sobre un arresto de Ryan Wedding en México por Estados Unidos o una entrega voluntaria en la embajada.

Claudia Sheinbaum defiende la imagen de Ryan Wedding aunque cuestionen IA

La imagen que Ryan Wedding habría compartido en Instagram y que la presidenta Claudia Sheinbaum usó para exponer que el exatleta olímpico se entregó por su “propio pie” está causando polémica.

Con varias pruebas se acusa que la imagen viral es hecha con IA a lo que Claudia Sheinbaum respondió argumentando que la red social donde se subió no la marca de esa forma.

La mandataria explicó que “todas las redes sociales” detectan cuando una imagen que es compartida tiene IA y se coloca una leyenda para que se identifique, por lo que en el caso de la de Ryan Wedding no es así.

“Toda red social tiene una política que cuando hay una fotografía, video o información con Inteligencia Artificial tienen que tener las letras IA o AI (...) en este caso no tiene ningún indicativo de que así sea”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Sin ahondar en más polémica sobre el uso de la IA en la imagen compartida de Ryan Wedding, la mandataria defendió la postura de México con el comunicado de la embajada de Estados Unidos donde confirma que el canadiense se entregó.

En dicho comunicado compartido el 23 de enero de 2026, el embajador Ron Johnson confirma que canadiense que se encontraba entre los 10 más buscados del FBI, se entregó voluntariamente.

Es en tres ocasiones se apunta “la entrega voluntaria” del vinculado al Cártel de Sinaloa, apuntando que se logró por la “presión de la justicia de México y Estados Unidos”, subrayando un trabajo en coordinación y cooperación.

“La entrega voluntaria de Wedding fue resultado del trabajo decidido de múltiples autoridades de ambos países”. Comunicado de la embajada de Estados Unidos.

Comunicado del embajador de Estados Unidos sobre detención de Ryan Wedding. (@USAmbMex)

Claudia Sheinbaum no duda de las acciones de Estados Unidos sobre detención de Ryan Wedding

La presidenta de México habló de la imagen de Ryan Wedding que acusan fue creada con IA y también externó que no duda de los dichos de Estados Unidos sobre el arresto.

Claudia Sheinbaum compartió que fue Estados Unidos quien dijo a las autoridades en México que Ryan Wedding se entregó de forma voluntaria y dijo “no tenemos porqué dudar” pues de haber tenido un operativo en el país tendrían que haber avisado.