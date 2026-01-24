Sería una exageración del gobierno de Estados Unidos el llamar a Ryan Wedding “el Chapo moderno”, de acuerdo con el exdirector de la DEA, Mike Vigil.

“Ryan Wedding así tuviera cien vidas no llega al Chapo Guzmán, Nemesio Oseguera, Mayo Zambada, Osiel Cárdenas”. Mike Vigil, ex jefe de Operaciones Internacionales de la DEA

El director del FBI, Kash Patel, señaló que Ryan Wedding era un objetivo prioritario del FBI por el daño que ha causado, similar al de Pablo Escobar o de Joaquín “el Chapo” Guzmán.

Exdirector de la DEA considera exagerado llamar a Ryan Wedding “el Chapo moderno”

Quien fue el exdirector de la DEA, Mike Vigil, señaló que el gobierno de Estados Unidos exageró el arresto de Ryan Wedding, quien nunca se comparará con narcotraficantes de alto perfil.

Tal como explicó Mike Vigil con Sheila Amador, Ryan Wedding es “máximo un narcotraficante de nivel medio”, ya que no contrabandeó las 60 toneladas de México a Estados Unidos y Canadá.

Kash Patel asegura que Ryan Wedding es "el Chapo moderno" (Captura de pantalla)

Sin embargo, el exagente apuntó que dicha exageración sólo forma parte de la estrategia de la administración de Estados Unidos para atacar a México.

Por otra parte, el exdirector de la DEA también resaltó que Ryan Wedding no estaría ganando mil millones de dólares al año , como mencionaron Kash Patel o la fiscal general.

Ya que al mismo tiempo, si Ryan Wedding hubiera tenido dicha cantidad de dinero no se hubiera quedado en México ante búsquedas del FBI y el resto del gobierno de Estados Unidos.

Exdirector de la DEA descarta que Ryan Wedding fuera protegido del Cártel de Sinaloa

Mike Vigil aseveró que el Cártel de Sinaloa no estaba protegiendo a Ryan Wedding, ya que el mismo organismo está en un conflicto interno que descartaría esta versión.

Por lo mismo, el exdirector de la DEA señaló que tampoco sería parte del Cártel de Sinaloa; sin embargo, confirmó que Ryan Wedding sí les habría comprado droga, aunque no significa que sea uno de ellos.

Mike Vigil también descartó que Ryan Wedding de información sobre la ubicación de integrantes de alto perfil del Cártel de Sinaloa como Iván Archivaldo, ya que no está relacionado.