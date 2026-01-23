El canadiense Ryan Wedding fue arrestado por la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) luego de anunciarlo como fugitivo por narcotráfico.

El ex atleta olímpico es acusado por Estados Unidos por el narcotráfico de 60 toneladas de cocaína provenientes de México.

FBI arresta a Ryan Wedding por narcotráfico

Luego de que el FBI dio el anuncio de búsqueda de Ryan Wedding al ser fugitivo acusado de narcotráfico, fue arrestado hoy 23 de enero.

Una fuente dio a conocer a NBC que el exatleta olímpico de Canadá, ya había sido detenido.

Anteriormente, el FBI había mostrado a Ryan Wedding como un fugitivo por el que se ofrecía recompensa de 274 millones 500 mil pesos.

FBI anuncia la búsqueda internacional de Ryan Wedding. (Will Oliver/EFE / EFE)

De entre las acusaciones que Ryan Wedding tenía en Estados Unidos era:

Homicidio de una persona de la India

Homicidio de un testigo protegido

Narcotráfico transnacional

Lavado de dinero

Por otra parte, el FBI señalaba que el canadiense era clave para el narcotráfico entre México-Canadá, así como Colombia-México, así como Estados Unidos.

Aunque al momento se desconocen los detalles de la detención de Ryan Wedding, se argumentaba que tenía la protección del Cártel de Sinaloa y que radicaba en México.

Ryan Wedding fue arrestado en Estados Unidos por drogas en 2008

Antes de que el FBI compartiera que Ryan Wedding era buscado por narcotráfico y asesinato, el exatleta ya era había sido arrestado en 2008.

El canadiense fue arrestado en ese año por intentar comprar cocaína a un agente encubierto, llevandose un arresto en 2010 por 4 años señalado de conspiración y distribución de la droga.

Luego de esto, Ryan Wedding se convirtió en uno de los 10 más buscados por el FBI.