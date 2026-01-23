Se dio a conocer que el Equipo de Rescate de Rehenes del FBI fue el encargado de la detención de Ryan Wedding, mismo grupo que aprehendió a Nicolás Maduro el 3 de enero.

Este viernes 23 de enero se informó el arresto del exatleta olímpico Ryan Wedding en México, en donde se encontraba protegido presuntamente por el Cártel de Sinaloa.

Equipo de élite del FBI que detuvo a Ryan Wedding está detrás de la captura de Nicolás Maduro

Tal como dio a conocer Kash Patel, director del FBI, se colaboró con autoridades mexicanas para que la noche del jueves 22 de enero su equipo élite diera con la detención de Ryan Wedding.

Este mismo equipo habría sido el mismo que capturó a Nicolás Maduro la madrugada del 3 de enero en Caracas, Venezuela, de acuerdo con la versión de Vanity Fair.

Kash Patel, director del FBI ( Kash Patel / X)

En su escrito se explica que Kash Patel afirmó que el equipo de élite del FBI operó con cero margen de error en un operativo complejo de alto riesgo, en conjunto con agentes mexicanos.

El mismo equipo de élite habría estado preparado para tomar diversas medidas, como el uso de la fuerza para arrestar a Ryan Wedding, que aprehendieron tras una intensa negociación.

No se mencionó si se estaba planeando el uso de la arma que narraron los soldados de Miraflores y que los imposibilitó de evitar la detención de Nicolás Maduro.

Equipo de élite del FBI: esto se sabe del operativo de la detención de Nicolás Maduro

Por su parte, los detalles de la detención de Nicolás Maduro no se dio a conocer de manera inmediata, sin embargo, el operativo duró 40 minutos e incluyó una unidad del FBI, que sería su equipo élite.

Diversos helicópteros arribaron a la 1:58 horas en Caracas, Venezuela, una estrategia para atacar la zona antes de que arribaran a la casa de Nicolás Maduro, alrededor de las 2:01 horas.

Igualmente, se mencionó el uso de un arma de parte de Estados Unidos, definida como sónica no antes vista, la cual fue confirmada por Donald Trump en entrevista reciente.