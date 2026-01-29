La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) dio a conocer que el arresto de Ryan Wedding se logró por una operación secreta, descartando nuevamente la entrega voluntaria.

El arresto de Ryan Wedding sigue causando controversia, pues las más recientes declaraciones del FBI confirman que realizaron operaciones no autorizadas en México.

FBI realizó operación secreta para el arresto de Ryan Wedding

A través de Wall Street Journal se informó la nueva versión sobre que el FBI dio sobre el arresto de Ryan Wedding que causó tensión entre México y Estados Unidos.

Aunque funcionarios mexicanos como Omar García Harfuch, Ernestina Godoy e incluso la presidenta Claudia Sheinbaum informaron una entrega voluntaria de Ryan Wedding, hay otras versiones.

Pam Bondi, Anthony Colombo -abogado de Ryan Wedding- y ahora el FBI aseguran que se realizaron operaciones en México, aunque el propio embajador de Estados Unidos y México apoya la versión dada por los servidores mexicanos.

Fue un funcionario estadounidense quien dijo al medio que el FBI capturó a Ryan Wedding acusado de narcotráfico y supuestamente ligado al Cártel de Sinaloa, mediante una “operación secreta” en México.

Ryan Wedding, exatleta olímpico. (Agencia México )

Asimismo, se informó que el exatleta olímpico se trasladó el avión del Departamento de Justicia en el que Nicolás Maduro fue llevado a Nueva York.

En varios momentos, el presidente de Estados Unidos ha lanzado amenazas a México asegurando ataques por tierra contra los cárteles mexicanos.

Cabe recordar que está prohibido incluso constitucionalmente que Estados Unidos sostenga operaciones en México, siendo que únicamente puede haber intercambio de inteligencia contra criminales.