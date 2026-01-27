El 26 de enero se realizó la primera audiencia de Ryan Wedding en Estados Unidos, mismo hecho que llevó a conocer a Anthony Colombo, el abogado del exatleta olímpico.

Saliendo a hablar del arresto de Ryan Wedding fue que Anthony Colombo se dio a conocer como el representante legal del canadiense, pero ¿quién es? Te lo compartimos con los siguientes datos:

Anthony Colombo habla del arresto de Ryan Weeding; el exatleta se dice “inocente” de los cargos

¿Quién es Anthony Colombo?

Anthony Edward Colombo Jr., es un abogado estadounidense con base en San Diego, California, enfocado en el derecho penal con más de 20 años de experiencia.

Desde el 2002, Anthony Colombo puede ejercer en California al pertenecer al Colegio de Abogados del Estado. Así como también en todo Estados Unidos.

Asimismo, este cuenta con su propio despacho de abogados Law Office of Anthony E. Colombo Jr., ubicada en San Diego, California.

La labor de Anthony Colombo se ha destacado por ser representante legal de personas vinculadas con el narcotráfico, lavado de dinero, crimen organizado, contrabando como:

Ryan Wedding

El Menchito

Benjamín Arellano Félix

Luis Torres Santillán

Anthony Colombo, abogado. (Especial)

Por su nombre, Anthony Colombo puede ser vinculado al criminal Joseph Colombo, pues tuvo un hijo bajo ese mismo nombre. Sin embargo, este murió en 2017.

Aunque el vínculo aún no es claro, el abogado Anthony Colombo si podría pertenecer a la Familia Colombo, pero se desconoce a qué nivel consanguíneo.

Sin embargo, el abogado ha mostrado estar en favor de la Italian-American Civil Right League (IACRL) fundada por Joseph Colombo para combatir los estereotipos italo-estadounidenses.

Fuera de ejercer su trabajo en tribunales de Estados Unidos, Anthony Colombo participa de forma recurrente en el podcast The Skinny with Joey Merlino&LIL Snuff donde habla de leyes.

¿Qué edad tiene Anthony Colombo?

Se desconoce la edad de Anthony Colombo, pero extraoficialmente se cree que tendría 53 años de edad.

Anthony Colombo, abogado. (Facebook/anthony.j.colombo)

¿Quién es la esposa de Anthony Colombo?

La esposa de Anthony Colombo es Alcira A. Colombo, y tienen un matrimonio desde al menos hace 12 años.

Anthony Colombo y su esposa Alcira A. Colombo. (Facebook/anthony.j.colombo)

¿Qué signo zodiacal es Anthony Colombo?

Se desconoce el signo zodiacal de Anthony Colombo.

¿Cuántos hijos tiene Anthony Colombo?

Se desconoce cuántos hijos tiene Anthony Colombo.

¿Qué estudió Anthony Colombo?

Anthony Colombo estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Pace en Nueva York.

Asimismo, tiene un doctorado en Jurisprudencia en la Universidad Pace.

¿En qué ha trabajado Anthony Colombo?

Anthony Colombo trabaja como abogado penal, además de ser fundador de su propio despacho.

Por otra parte, Anthony Colombo es maestro en la Facultad de Derecho de California Western.

El abogado Anthony Colombo es el representante legal de Ryan Wedding ante la corte de Estados Unidos, siendo este quién habló sobre el arresto del exatleta olímpico.

Debido a que la versión de autoridades mexicanas aseguran que Ryan Wedding se entregó por su propio pie en la embajada de Estados Unidos en México, pero en contraparte Estados Unidos asegura que el exatleta olímpico fue arrestado, Anthony Colombo declaró que pasó.

Tras la primera audiencia, Anthony Colombo aseguró que los dichos de autoridades mexicanas son “inexactos” explicando que Ryan Wedding fue arrestado.

Por otra parte, el abogado compartió que el canadiense se declaró “inocente” a las acusaciones que Estados Unidos le ha hecho sobre narcotráfico y asesinato.

Según los dichos del FBI, Ryan Wedding era quien se encargaba de la distribución de cocaína de Colombia a México para luego llevarla a Estados Unidos. Esto con vínculos con el Cártel de Sinaloa.

A ello se la suma que el canadiense habría asesinado a un agente de FBI, así como otros delitos que implican las acusaciones de narcotráfico.