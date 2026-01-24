El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, reconoció el apoyo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para lograr la captura de Alejandro Rosales Castillo.

Y es que Alejandro Rosales Castillo, detenido el 16 de enero de 2026 en Pachuca, Hidalgo, era uno de los 10 fugitivos más buscados del FBI desde hace casi 10 años.

FBI reitera trabajo conjunto con García Harfuch para captura de criminales

En conferencia de prensa, el director del FBI, Kash Patel, reconoció el apoyo de García Harfuch y del gabinete de Seguridad de México por haber logrado la captura de Alejandro Rosales Castillo.

Señalaron que gracias a la colaboración del titular de la SSPC y de agentes estadounidenses se logró la captura de uno de los hombres más buscados, acusado por el asesinato de Truc Quan Ly “Sandy” Le, ocurrido el 10 de agosto de 2016 en Carolina del Norte.

Alejandro Rosales Castillo, uno de los 10 más buscados por el FBI, fue detenido en México (Especial)

Kash Patel manifestó que estos trabajos de colaboración entre México y Estados Unidos permiten llevar frente a la justicia a los criminales.

Los elogios también tienen lugar tras la visita y reunión que Patel sostuvo con García Harfuch, en donde ambos acordaron seguir trabajando de manera conjunta en beneficio de ambos países, en apego al respeto a la soberanía y a la integridad territorial.

Asimismo, tanto el director del FBI como el secretario seguridad destacaron el aumento de operaciones coordinadas que se realizan contra los cárteles del narcotráfico, las cuales han permitido incrementar las detenciones de objetivos señalados como generadores de violencia.