Kash Patel, el director del FBI, cree que Ryan Wedding era ‘El Chapo Guzmán’ y Pablo Escobar “moderno” por el tráfico que logró hacer de cocaína por años.

El director de la Oficina Federal de Investigación (FBI) aseguró que fue la institución, el trabajo del Departamento de Justicia y la Fiscalía de Estados Unidos por lo que se logró la detención de Ryan Wedding.

Ryan Wedding era como ‘El Chapo Guzmán’ moderno, dice el director del FBI

Oficialmente Ryan Wedding está siendo trasladado a Estados Unidos hoy 23 de enero, dio a conocer Kash Patel, director del FBI, asegurando que era como ‘El Chapo Guzmán’ “moderno”.

En sus primeras declaraciones a la prensa, Patel explicó que el exatleta olímpico de Canadá, formaba parte de los 10 más buscados por el FBI debido al narcotráfico que se cree hacía aliado al Cártel de Sinaloa.

Patel señaló que por la labor que tenía ante el Cártel de Sinaloa, Ryan Wedding podía ser comparado con ‘El Chapo Guzmán’ o hasta Pablo Escobar de la época moderna.

Asimismo, explicó que el canadiense “está siendo trasladado” a Estados Unidos “para enfrentar la justicia” recordando que Ryan Wedding estuvo escondido en México por más de 10 años.

“Se cree que [Ryan] Wedding ha estado escondido en México durante más de una décad ay ha sido buscado por cargos de tráfico de cocaína y asesinato desde 2024”. Kash Patel, el director del FBI.

Kash Patel, director del FBI, confirma captura de Ryan Wedding. (@FBIDirectorKash)

Director del FBI señala que Ryan Wedding fue “detenido” en México por Estados Unidos

Kash Patel, el director del FBI, habló sobre Ryan Wedding señalando que es ‘El Chapo Guzmán’ “moderno” y asegurando que fue detenido en México por Estados Unidos.

Respaldando lo dicho por Pam Bondi, Patel explicó que Ryan Wedding fue “arrestado en México” en colaboración por dependencias de Estados Unidos:

Departamento de Justicia

FBI

Fiscalía General

Sin embargo, también reconoció la colaboración de Omar García Harfuch, la presidenta de México, Legat México y el embajador de Estados Unidos en México.