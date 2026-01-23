Ryan Wedding fue arrestado por las autoridades de Estados Unidos en la embajada de México este viernes 23 de enero de 2026.

El exatleta olímpico, Ryan Wedding, era una de las 10 personas más buscadas por Estados Unidos, contando con una red de varios colaboradores:

Edgar Vázquez Alvarado

Miryam Andrea Castillo Moreno

Daniela Alejandra Acuña Macías

Carmen Yelinet Valoyes

Deepak Balwant Paradkar

Rolan Sokolovski

Gianluca Tiepolo

Andrew Clark

Ryan Wedding, exatleta olímpico. (X/EricLDaugh)

La red de Ryan Wedding: Edgar Vázquez Alvarado

Exagente de seguridad mexicano, conocido como “El General”, Edgar Vázquez Alvarado estaba a cargo de la seguridad de Ryan Wedding.

Presuntamente, brindándole protección en México, además de utilizar contactos para localizar objetivos a lo largo de todo el país.

La red de Ryan Wedding: Miryam Andrea Castillo Moreno

Miryam Andrea Castillo Moreno es la esposa de Ryan Wedding, la cual está involucrada en la actividades del exatleta olímpico desde sus inicios.

Reportes señalan que la esposa se dedica a blanquear el dinero de Ryan Wedding, además de ayudarlo en “actos de violencia”.

Miryam Andrea Castillo Moreno (Red Social X)

La red de Ryan Wedding: Daniela Alejandra Acuña Macías

Daniela Alejandra Acuña Macías, de origen colombiano, ha sido identificada como la novia de Ryan Wedding.

Se encarga de recolectar el dinero de los negocios del canadiense, además de obtener información de potenciales rivales.

La red de Ryan Wedding: Carmen Yelinet Valoyes

También de origen colombiano, Carmen Yelinet Valoyes, acusada de dirigir una red de prostitución en la Ciudad de México, con clientes de alto perfil.

Le habría presentado a Daniela Alejandra Acuña Macías, además de supuestamente ayudarlo a desaparecer a un testigo federal.

La red de Ryan Wedding: Deepak Balwant Paradkar

Deepak Balwant Paradkar es el abogado de origen canadiense de Ryan Wedding. Además de defenderlo, le presentó a diversos narcotraficantes.

Así como lo ayudó con sobornos a personajes en puestos altos y diversos asesinatos, según las acusaciones.

La red de Ryan Wedding: Rolan Sokolovski

El joyero canadiense, Rolan Sokolovski, formaba parte de la red de lavado de Ryan Wedding, además de ser identificado como el “tercero al mando”.

Rolan Sokolovski (Especial)

La red de Ryan Wedding: Gianluca Tiepolo

Gianluca Tiepolo, exmiembro de las fuerzas especiales de Italia, quien también ayudaba a Ryan Wedding en su operación de lavado de dinero.

Asimismo, se encargaba de entrenar a los activos dentro del la organización criminal dirigida por el canadiense.

La red de Ryan Wedding: Andrew Clark

Andrew Clark de origen canadiense, conocido como “El Dictador”, era la mano derecha de Ryan Wedding.

Estuvo involucrado directamente con el tráfico de estupefacientes, además de asesinato y conspiración en diversos niveles.