La operación que puso al FBI tras Ryan Wedding y su presunta red ligada al Cártel de Sinaloa

El exsnowboarder olímpico canadiense, Ryan James Wedding, es acusado de encabezar una red trasnacional de narcotráfico que estaría ligada al Cártel de Sinaloa.

Se dio a conocer que el FBI encabezó un operativo contra la red de contrabando de cocaína más grande de Canadá.

La cual sería encabezada por Ryan James Wedding y tendría vínculos con el cártel de Sinaloa y narcotraficantes colombianos.

Ryan Wedding, exatleta canadiense es buscado por narcotráfico (Damian Dovarganes/AP/File)

Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, ofreció una conferencia de prensa en la que dio a conocer avances en la investigación para la detención de Ryan James Wedding.

De acuerdo con Bondi, Ryan James Wedding busca “inundar comunidades en EU y Canada con cocaína proveniente de Colombia”.

“Wedding colabora estrechamente con el Cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera, para inundar no solo las comunidades estadounidenses, sino también las canadienses, con cocaína procedente de Colombia” Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos

Ryan James Wedding enfrenta cargos por conspiración para traficar cocaína, dirigir una organización criminal y tres homicidios.

Autoridades estadounidenses trabajan con México y Canadá para capturar a Ryan James Wedding

Kash Patel, director del FBI, comparó a Ryan Wedding con figuras históricas del narcotráfico como Pablo Escobar y Joaquín “El Chapo” Guzmán .

“No puedes ser un capo de la droga y evadir la ley. Que no quepa duda: Ryan Wedding es una iteración moderna de Pablo Escobar, es una iteración moderna de El Chapo Guzmán… Él es responsable de diseñar un programa de narcotráfico y narcoterrorismo que no habíamos visto en mucho tiempo” Kash Patel, director del FBI

El director adjunto a cargo del FBI, Akil Davis, señaló que tienen información de que Ryan James Wedding se encuentra escondido en México, ya que está recibiendo protección por parte del Cártel de Sinaloa.

“Él está protegido por el cártel de Sinaloa junto con otros en el país de México. Lo encontraremos y lo llevaremos ante la justicia… El Departamento de Estado ha establecido una recompensa de 15 millones de dólares por su captura” Akil Davis, director adjunto a cargo del FBI

Las autoridades estadounidenses afirmaron que trabajan en coordinación con los gobiernos de México y Canadá para poder llevar a Ryan James Wedding ante la justicia y desmantelar por completo su red.

“El Departamento de Justicia y el FBI colaborarán con sus homólogos canadienses y con funcionarios gubernamentales de todo el mundo para llevarlo ante la justicia. Es responsable de haber ideado un programa de narcotráfico y narcoterrorismo como no habíamos visto en mucho tiempo y no escapará a la justicia”. Akil Davis, director adjunto a cargo del FBI

Las investigaciones ubican a Ryan James Wedding como un colaborador directo de operadores sinaloenses encargados de mover droga desde Colombia a México y luego hacia Estados Unidos y Canadá.

Actualmente, Ryan James Wedding es considerado uno de los 10 hombres más buscados por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El gobierno estadounidense ahora ofrece 15 millones de dólares (275 millones 267 mil 794 pesos mexicanos) por información que lleve a su captura.