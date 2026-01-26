La entrega de Ryan Wedding en la embajada de Estados Unidos y las distintas versiones que se han dado llevaron a la presidenta de México a confirmar que el exatleta olímpico se entregó voluntariamente.

Asimismo, Claudia Sheinbaum descartó totalmente que haya habido un operativo de Estados Unidos en el que Ryan Wedding fue capturado por la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés).

Claudia Sheinbaum explica la entrega voluntaria de Ryan Wedding

La presidenta de México habló sobre la entrega que el país hizo a Estados Unidos de Ryan Wedding que provocó controversia por las distintas versiones que se dieron sobre su arresto.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum confirmó que Ryan Wedding se entregó de forma voluntaria en la embajada de Estados Unidos en México cuando el embajador Ronald Johnson y el titular del FBI, Kash Patel, estaban reunidos con Omar García Harfuch.

La presidenta señaló que Kash Patel ya tenía tiempo queriendo visitar México, siendo el 22 de enero que el encuentro con Omar García Harfuch y Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) sucedió.

“Se presentó ante la embajada esta persona de origen canadiense [Ryan Wedding] que se entrega por consideración propia que era mejor su entrega a seguir bajo persecución”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Por otra parte, Claudia Sheinbaum recordó que Ryan Wedding tiene “un proceso abierto” en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico con el Cártel de Sinaloa.

Claudia Sheinbaum descartó saber el motivo detrás de que Kash Patel y Pam Bondi aseguraran “operativo bilateral” para la detención del exatleta. Recordando que el mismo Johnson lo descartó respaldando lo dicho por Harfuch y Godoy.

Para respaldar esta versión, la mandataria mostró el post que Ryan Wedding hizo en Instagram donde él mismo comparte que se entregaría voluntariamente a las autoridades y confirmando así su autenticidad.

Ryan Wedding confiesa que se entregó voluntariamente a Estados Unidos. (Instagram/bossryanw)

Claudia Sheinbaum rechaza operativo de Estados Unidos en México por Ryan Wedding

La presidenta de México confirmó que Ryan Wedding se entregó por decisión propia, así que rechazó que Estados Unidos tenga “operaciones conjuntas” en el país.

“No hay operaciones conjuntas en México. Los agentes de Estados Unidos, FBI o algún otra agencia tienen claras sus limitaciones establecidas por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Finalmente, Claudia Sheinbaum subrayó que lo único que existe entre México y Estados Unidos para el caso como el de Ryan Wedding es “una coordinación respecto a información”.