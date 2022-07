La verdadera historia detrás de “Mi bebito fiu fiu” se reveló, la cual llevaría consigo recordarle a Martín Vizcarra, expresidente de Perú, la infidelidad que hizo.

Todo parece indicar que la letra de “Mi bebito fiu fiu” está inspirada en los chats de WhatsApp que Martín Vizcarra tuvo con su amante, Zully Pinchi.

Y aunque el revelar estos datos fue con fines políticos y legales, pues rompió con su permiso judicial no por trabajo, sino por ver a su amante, todo se descontroló.

Te contamos quién es el controversial Martín Vizcarra, quien ya le dio la vuelta al mundo, pero no por ser político, sino por la forma en que liga por WhatsApp.

Martín Vizcarra, político. (MartinVizcarraC)

Martín Vizcarra ¿Quién es él ligado a “Mi bebito fiu fiu”?

Martín Vizcarra, es un político del partido El Perú Primero, quien fue presidente sustituto de 2018 a 2020, en el país mencionado. En él está inspirado “Mi bebito fiu fiu”.

Martin Vizcarra tiene 59 años de edad y lleva por nombre de pila Martín Alberto Vizcarra Cornejo. De profesión es ingeniero civil nacido en Perú.

Martín Vizcarra, político. (MartinVizcarraC)

Pese a la controversia que ha causado “Mi bebito fiu fiu”, Martín Vizcarra sigue casado con Maribel Díaz Cabello.

Martín Vizcarra y su esposa, Maribel Díaz Cabello. (martinvizcarraperu)

Los padres de Martín Vizcarra, Doris Cornejo (maestra) y César Vizcarra Vargas (militante aprista), le dieron sus inicios por la política.

El dueño inspirador de “Mi bebito fiu fiu”, fue el primer vicepresidente de Perú, para luego convertirse en presidente por dos años.

Tiene carrera política como:

Ministro de Transportes y Comunicaciones

Embajador de Perú en Canadá

Jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Política Nacional

Congreso de Somos Perú

Gobernador de Moquegua

Martín Vizcarra, político. (MartinVizcarraC)

Martín Vizcarra dejó la presidente de Perú -antes del tiempo pactado 2021- debido a una investigación por tráfico de influencias, lo que destapó el chat de “Mi bebito fiu fiu”.

Martín Vizcarra: El momento en el que surgió “Mi bebito fiu fiu”

Martín Vizcarra comenzó a ser un nombre muy sonado en Internet, llegando hasta a TikTok, se trata del expresidente de Perú.

Y no, no te sorprendas, Martín Vizcarra llegó a la viralización no por sus acciones políticas, sino por la canción “Mi bebito fiu fiu”, la cual es basada en su chat de WhatsApp con su amante.

Martín Vizcarra se vio inmerso en la política, luego de que al ser Vicepresidente de Perú, sustituyera a Pedro Pablo Kuczynski, quien deja la presidencia por lavado de dinero en 2018.

El gobierno de Martín Vizcarra solo duró dos años en la presidente, pese a que juró en el Congreso hasta 2021. Y habría sido él quien enfrentara la pandemia por Covid-19.

Convocando así, elecciones para presidente de Perú que sería del 2021 al 2026.

Sin embargo, la investigación legal hacia Martín Vizcarra había hecho que entre el 15 de mayo de 2021, este solicitara un permiso a una juez para realizar labores con su partido político.

Fue ahí en donde se encontró con Zully Pinchi, excandidata al Congreso por Perú Primero, a donde Martín Vizcarra pertenecía.

Martín Vizcarra, político. (MartinVizcarraC)

El programa ‘Panorama’ fue el que difundió la información de que Martín Vizcarra engañó a la jueza para encontrarse con su amante, y de donde surgió “Mi bebito fiu fiu”; ahí se pude leer el chat en donde ella le dice “mi bebito fiu fiu”.

Cabe destacar que la conversación de WhatsApp desde la fecha hasta ahora, han sido negadas por Martín Vizcarra, pese a que hasta “Mi bebito fiu fiu” ha sido un éxito.

Con información de ‘Buscabiografias’, ‘Bbc’, ‘Larepublica’.