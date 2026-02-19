Tras ser nombrado presidente interino de Perú en sustitución de José Jerí, las redes sociales revivieron declaraciones escandalosas de José María Balcázar en apoyo del matrimonio infantil y sobre el consentimiento sexual.

“El Código Civil… de 14 (años) para arriba no hay ningún impedimento, todos tienen relaciones sexuales, la ley lo autoriza, en otros países desde 13 para arriba siempre que no haya violación” José María Balcázar. Presidente interino de Perú

Las declaraciones de José María Balcázar tienen que ver con la discusión en 2023 de la prohibición del matrimonio infantil, tema sobre el cual dijo estaba en contra de prohibirlo justificando la actividad sexual de adolescentes.

José María Balcázar justificaba relaciones sexuales entre estudiantes y profesores

La declaración de José María Balcázar no solo eran polémicas por justificar el matrimonio infantil sino por normalizar relaciones sexuales entre estudiantes y profesores a partir de los 14 años, lo cual abrió un frente más en cuanto a consentimiento sexual.

“Todo mundo tiene relaciones, profesores con alumnos… entre alumnos también, mientras eso no ocurra contra la libertad de las personas, está permitido ” José María Balcázar. Presidente interino de Perú

José María Balcázar a favor de matrimonio infantil

A pesar de que Congresos de todo el mundo siguen legislando para prohibir el matrimonio infantil en sus países, el legislador se posicionó en abstención en 2023.

El hoy presidente interino de Perú consideró que está bien casarse entre los 14 y 18 años, salvo en casos de violación.

🇵🇪 | ARCHIVO: José María Balcázar Zelada, elegido hoy nuevo presidente interino de Perú, cuando le preguntaron sobre la ley que prohiba que menores de edad se puedan casar:



"De 14 para arriba no hay ningún impedimento, todos tienen relaciones sexuales, profesores con alumnos,… pic.twitter.com/ZMyCTLWACn — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 19, 2026

Matrimonio infantil afecta el futuro de mujeres y las expone a violencia

Hasta noviembre de 2025 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) cuenta a 16 países de la región quienes han avanzado en sus legislación para la prohibición del matrimonio infantil, la cual considera una práctica nociva, entre ellos Perú y México.

Antigua y Barbuda Bolivia Chile Colombia Costa Rica Cuba Ecuador El Salvador Guatemala Honduras México Panamá Perú Puerto Rico República Dominicana Trinidad y Tabago

Aunque las declaraciones del hoy presidente sucedieron en 2023, el gobierno de Perú publicó en febrero de 2025 la Ley 31945 que prohibe el matrimonio infantil, que en algunos países también llaman matrimonio forzado.

En México, el debate desde 2029 que ha derivado en varios cambios legislativos ha señalado que el matrimonio infantil vulnera derechos humanos, sobre todo de personas indígenas y mujeres, que en muchos casos son vendidas para matrimonio .

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el matrimonio infantil afecta gravemente la vida, salud, educación e integridad de las niñas, así como de sus familias.

Ademas de impactar directamente el desarrollo de su futuro personal, también se han documentado casos de discriminación, embarazo temprano, mortalidad materna, violencia sexual y más.