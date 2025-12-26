Ante una posible fuga de Betssy Chávez por las fiestas, el comandante general de la Policía Nacional de Perú anunció que ha reforzado la vigilancia en la Embajada de México en Lima, en donde está la exministra.

Desde inicios de noviembre, la ex primera ministra de Perú se encuentra en la Embajada de México tras recibir asilo político, sin embargo, las autoridades peruanas no han permitido su salida.

Perú refuerza vigilancia en la Embajada de México por posible fuga de Betssy Chávez

Para medios locales, Óscar Arriola, comandante de la Policía Nacional de Perú llegó a la Embajada de México en Lima, ante el refuerzo de la vigilancia para evitar la fuga de Betssy Chávez.

Acorde con el titular, la vigilancia ha aumentado por posible fuga ante las fiestas navideñas, por lo que los elementos se duplicaron o triplicaron a las afueras de la Embajada de México en Lima.

Aseguró a su vez que Perú busca que los servicios se cumplan, ya que podrían aprovechar un descuido por las fechas o la disminución del personal, sin embargo, hay gran presencia policial.

Pese al aumento de elementos, el comandante descartó que se vaya a irrumpir en la Embajada de México en Lima, aunque el presidente José Jerí instó a que ocurra dicha violación a tratados internacionales .

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, llegó en la madrugada a la Embajada de México, donde se encuentra Betssy Chávez, y advirtió sobre posibles riesgos ante distracciones por las fiestas de fin de año.



Ministro de Relaciones Exteriores de Perú llamó a no intervenir en la Embajada de México en Lima

En repetidas ocasiones, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela ha rechazado que vayan a entrar por la fuerza a la Embajada de México en Lima para detener a Betssy Chávez.

De este modo, hizo un llamado al presidente José Jerí a no pedir una intervención ya que “no es pertinente” porque presenta una mala imagen de Perú, como reveló el mandatario a medios.

Por lo mismo, más allá de tomar una acción política interna se mantendrán prudentes y aunque sea posible, Perú respetará las normas, “costumbres” y fuentes del derecho.