Keiko Fujimori aventaja ligeramente a su contrincante en la segunda vuelta de las elecciones en Perú 2026, Roberto Sánchez, al sumar 50.089 por ciento de votos frente al 49.911 por ciento.

Keiko Fujimori: 50.089 %

Roberto Sánchez: 49.911%

La actualización a las 8:32 horas de Lima, (una hora menos en México) tiene un avance en el conteo de actas de 93.030 por ciento, de acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De los 17 millones 469 mil 389 votos válidos, Keiko Fujimori tiene ocho millones 750 mil 166 y Roberto Sánchez ocho millones 719 mil 223.

Keiko Fujimori rebasa a Roberto Sánchez en conteo cerrado

Las elecciones en Perú 2026 siguen siendo cerradas pues diferencia es de menos de un punto entre los dos candidatos.

Así ha sido desde la noche del 7 de junio de las cuando el conteo rápido daba ventaja a Roberto Sánchez frente a Keiko Fujimori pero solo con 0.28 puntos de diferencia.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en disputa del “voto intermedio” en segunda vuelta

Los candidatos Roberto Sánchez y Keiko Fujimori obtuvieron juntos en la primera vuelta un total de 30 por ciento de los votos pero al pasar a la segunda vuelta se disputaron el “grupo intermedio” de votantes.

Medios internacionales recuerdan que Keiko Fujimori es heredera de un gobierno autoritario, el de su padre, el expresidente Alberto Fujimori.

También que Roberto Sánchez es heredero político del expresidente encarcelado Pedro Sánchez.

De ganar el candidato de izquierda la segunda vuelta se enfrentará a un Congreso dominado por la derecha que podría bloquear sus iniciativas.