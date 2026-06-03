El gobierno de México propuso formalmente a Estados Unidos y Canadá extender la vigencia del T-MEC por un periodo adicional de 16 años, en el marco de la primera revisión conjunta del acuerdo comercial.

La propuesta fue planteada por Marcelo Ebrard mediante una carta, en la que sostiene que México ha sido un factor clave para la estabilidad económica y la certeza jurídica de América del Norte.

México quiere extender T-MEC por 16 años más; envía carta con propuesta a Estados Unidos y Canadá

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, envió una carta a Jamieson Greer y Dominic LeBlanc, sus homólogos de Estados Unidos y Canadá, en la que propone extender el T-MEC por 16 años más.

Marcelo Ebrard envía carta a Estados Unidos y Canadá para extender T-MEC por 16 años más (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

De frente a la revisión del tratado comercial como fue acordado, el gobierno de México planteó que el T-MEC siga hasta 2042, destacando que diversos sectores respaldan la continuidad del acuerdo.

Cabe mencionar que la postura mexicana coincide con la de Canadá, que también ha manifestado su interés en renovar el T-MEC, sin embargo, la propuesta se discutirá hasta la negociación formal.

Asimismo, en la carta se planteó la eliminación de aranceles aplicados bajo la Sección 232 de Estados Unidos, particularmente en sectores como:

Acero

Aluminio

Industria automotriz

México también propuso fortalecer la integración económica regional, reducir la dependencia de proveedores asiáticos en sectores estratégicos y reforzar las cadenas de suministro de América del Norte.

México propone a Estados Unidos y Canadá extender el T-MEC por 16 años más (Redes sociales)