Dominic LeBlanc es un experimentado político canadiense, ocupa actualmente los cargos de Presidente del Consejo Privado del Rey para Canadá, Ministro responsable del Comercio Canadá-EE. UU., Asuntos Intergubernamentales y Una Economía Canadiense, además de Ministro de Comercio Interno, bajo la administración del primer ministro Mark Carney.

En 2026, su papel es determinante para la estabilidad del país, al encabezar la misión comercial que busca reforzar los lazos económicos ante la revisión del T-MEC, coordinando a más de 370 delegados para diversificar el comercio canadiense.

¿Quién es Dominic LeBlanc?

Dominic LeBlanc ha sido diputado liberal por el distrito de Beauséjour (Nuevo Brunswick) de manera ininterrumpida desde el año 2000, logrando su más reciente reelección en 2025.

A lo largo de su carrera, ha demostrado una capacidad única para estabilizar portafolios controvertidos, desempeñándose como Líder Gubernamental en la Cámara de los Comunes, Ministro de Pesca y Océanos, y Ministro de Finanzas entre 2024 y 2025.

Dominic LeBlanc ha logrado equilibrar sus responsabilidades de Estado con desafíos de salud, manteniéndose como una de las figuras más influyentes en la toma de decisiones estratégicas de Ottawa.

¿Quién es Dominic LeBlanc? El estratega comercial de Canadá. (Redes Sociales)

¿Qué edad tiene Dominic LeBlanc?

Dominic LeBlanc nació el 14 de diciembre de 1967; por lo tanto, a inicios de este 2026, el ministro tiene 58 años de edad.

¿Quién es la esposa de Dominic LeBlanc?

Dominic LeBlanc está casado desde el año 2003 con Jolène Richard, una destacada abogada en Moncton.

¿Qué signo zodiacal es Dominic LeBlanc?

El signo zodiacal de Dominic LeBlanc es Sagitario. Como signo de fuego, se caracteriza por su optimismo, espíritu de aventura, honestidad directa y una visión estratégica.

¿Dominic LeBlanc tiene hijos?

Dominic LeBlanc no tiene hijos biológicos; sin embargo, tiene un hijastro adulto fruto de su matrimonio con la jueza Jolène Richard.

¿Qué estudió Dominic LeBlanc?

La formación profesional de Dominic LeBlanc se concentra en el campo de las ciencias políticas:

Es Bachiller en Ciencias Políticas por la Universidad de Toronto (Trinity College).

Posee la Licenciatura en Derecho por la Universidad de Nuevo Brunswick.

Cuenta con una Maestría en Derecho (LLM) por la prestigiada Harvard Law School.

¿En qué ha trabajado Dominic LeBlanc?

La trayectoria de Dominic LeBlanc refleja un compromiso inquebrantable con la justicia y las relaciones diplomáticas de Canadá: