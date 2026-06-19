Marcelo Ebrard anunció que la propuesta mexicana para la renegociación del T-MEC será mantener una vigencia de 16 años.

“La siguiente fase va a ser ya meternos prácticamente a redactar puntos de acuerdo, o modificaciones plausibles o anexos que le podemos hacer al tratado… el día primero de julio está establecido que tenemos que comunicar a nuestras contrapartes si queremos que el tratado se extienda automáticamente 16 años más o bien que el tratado siga vigente los próximos 10 años con revisiones periódicas...” Marcelo Ebrard. Secretario de Economía

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el secretario de Economía de México detalló que el 1 de julio de 2026 iniciará formalmente la mesa trilateral con Estados Unidos y Canadá, tras reuniones bilaterales previas.

Como alternativa, México planteará un plan B de 10 años con revisiones periódicas. El primer encuentro será virtual y se prevé una reunión presencial en CDMX el 20 de julio de 2026.

Marcelo Ebrard revela plan B para el T-MEC

Luego de decir que México buscará un T-MEC de 16 años, también dijo que está listo un plan B que consiste en una propuesta de 10 años de vigencia con revisiones periódicas.

La decisión deberá ser votada o rechazada por los tres países a partir de las negociaciones del primero de julio.

T-MEC inicia negociaciones formales el 1 de julio

Marcelo Ebrard dijo que las reuniones bilaterales previas fueron reuniones informales y a partir del 1 de julio ya son formales. En ese sentido dijo sigue en pie la reunión del 20 de julio en CDMX.

Cabe recordar que el primero de julio era la fecha clave esperada para el inicio formal de la renegociación del T-MEC.

El primer encuentro del primero de julio en el que participarán los tres países va a ser virtual.