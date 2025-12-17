Marcelo Ebrard, secretario de Economía, señaló la razón por la que el presidente Donald Trump no eliminaría el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) y la razón es porque nuestro país es su principal comprador.

“No estamos solitos… si ustedes ponen en tela de juicio todo el Tratado el impacto económico de México cuál va a ser… gravísimo, vas a hacer la caída de una economía, entonces eso va a impactar directamente en tus ventas ” Marcelo Ebrard. Secretario de Economía

Marcelo Ebrard confía que el T-MEC seguirá, así lo dijo a Denise Maerker en el podcast Hablemos, de NMás.

Ebrard explica por qué seguirá el T-MEC y descarta acuerdos bilaterales

Marcelo Ebrard dijo que debe seguir la alianza entre México y Estados Unidos porque nuestro país es su comprador número uno y eliminarlo el T-MEC afectaría sus ventas.

El titular de Economía aseguró que esa posición “te da un nivel en la discusión” y hay aliados en Estados Unidos como los vendedores de gas en Texas que están de su lado.

Incluso dijo que por las elecciones Estados Unidos 2026 no habría tiempos ni margen legal para plantear nuevos tratados bilaterales como lo ha planteado Donald Trump.

Ebrard revela fecha límite para revisión del T-MEC de cara a elecciones en Estados Unidos

Marcelo Ebrard reveló que el 1 de julio de 2026 es la fecha clave para confirmar la revisión del T-MEC ya que la normativa señala que en esa fecha deben expresar sus intenciones de hacer la renegociación.

Sobre posibles incursiones militares a México, Marcelo Ebrard recordó que ese siempre ha sido un ofrecimiento de Donald Trump y que no es algo nuevo, ello ante las acciones en Venezuela y dejar ver que tiene a Colombia en la mira.

Por ello descartó que ello vaya a ser una realidad pues generaría una crisis entre México y Estados Unidos.