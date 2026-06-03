La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) propuso imponer un arancel de 10% a México por productos importados ligados a trabajos forzados.

De acuerdo con dicha oficina, se trata de un arancel adicional para aquellas economías que imponen “una prohibición de importación de productos elaborados con trabajo forzoso”.

Por su parte, la Secretaría de Economía señaló que México presentará argumentos a la USTR para “evitar la imposición de aranceles”.

USTR propone arancel del 10% a México sobre importaciones ligadas a trabajo forzado

La USTR compartió este 2 de junio que, conforme a la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, propone imponer a México un arancel del 10% a productos relacionados con trabajo forzado.

Esta ley señala que la falta de imposición y aplicación de una prohibición de la importación de bienes productivos con trabajo forzosos “son irrazonables y obstaculizan o restringen el comercio estadounidense”

De acuerdo con Jamieson Greer, es “inaceptable” que los socios comerciales más importantes de Estados Unidos no cuenten con políticas restrictivas para la producción de productos con trabajos forzados.

“Es inaceptable que nuestros socios comerciales más importantes no aborden la importación de productos elaborados con trabajo forzoso. Esto crea una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir globalmente en condiciones desiguales”. USTR

En este sentido, Estados Unidos propone que el 10% de arancel para las economías que demuestren compromiso con acciones contra el trabajo forzado.

Mientras que para quienes no cumplen con ningún criterio sobre dicho tema, tendrán un arancel superior al 12.5%.

Cabe señalar que México no es el único país que sería castigado por no tener medidas contra la importación de productos relacionados con trabajos forzados.

Los incluidos en la medida a la que Estados Unidos podría someter a México son:

Canadá

Ecuador

Unión Europea

Indonesia

Pakistán

México busca evitar nuevo arancel de Estados Unidos

La Secretaría de Economía compartió que presentará a Estados Unidos los argumentos necesarios para evitar el 10% de aranceles adicionales para productos importados ligados al trabajo forzado.

De acuerdo con a secretaría este nuevo arancel es una propuesta, no una imposición, por lo que se puede acordar con Estados Unidos que México no sea parte de esta medida de ser aprobada.

Asimismo, resaltó que “México confía en que la propuesta arancelaria será modificada en función de los resultados de las mesas de discusión bilateral que México y Estados Unidos continuarán sosteniendo en las próximas semanas, como parte de la revisión del T-MEC”.