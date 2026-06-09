PAN exigirá informes periódicos sobre revisión del T-MEC a Senado, Economía y SRE

El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, solicitó que el Senado de la República reciba informes periódicos sobre el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), mediante un escrito dirigido a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

A través del documento, el legislador panista pidió a Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, realizar las gestiones necesarias para que los senadores sean informados de manera constante sobre el estado que guarda la revisión del acuerdo comercial.

Marko Cortés destacó la relevancia del T-MEC para la economía mexicana, al señalar que millones de empleos, cadenas de suministro y oportunidades de crecimiento dependen del funcionamiento y la estabilidad de este instrumento comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

PAN pide informes detallados sobre la revisión del T-MEC

En el escrito, el PAN solicita que se presente un informe detallado sobre las acciones y negociaciones previas a la revisión formal del T-MEC, prevista para el 1 de julio de 2026.

Asimismo, plantea la entrega de un reporte posterior que incluya las posiciones oficiales de las partes involucradas en los temas prioritarios de la discusión, así como una evaluación de los posibles impactos para la economía mexicana.

De acuerdo con el documento, esta medida contribuiría a fortalecer la transparencia y el control parlamentario sobre uno de los instrumentos más relevantes de la política comercial exterior del país.

No obstante, el escrito no precisa cuándo podrían entregarse dichos informes ni si la información sería compartida con todos los grupos parlamentarios o únicamente con la bancada del PAN.

¿Qué temas preocupan al PAN en la revisión del T-MEC?

Entre los temas que el PAN considera prioritarios dentro de la revisión del T-MEC destacan:

Comercio exterior

Seguridad

Migración

Nearshoring

Comercio digital

Inteligencia artificial

Competitividad

Según el documento, estos asuntos tendrán un impacto directo en el desarrollo económico y la competitividad futura de México.