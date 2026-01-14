La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que buscará tener otra llamada con su homólogo, Donald Trump, después del 20 de enero.

Esto luego de la llamada que sostuvieron el pasado 12 de enero donde, de acuerdo con la presidenta, Trump entendió que no hay posibilidad de una intervención de su país en México.

Claudia Sheinbaum busca nueva llamada con Trump

Claudia Sheinbaum compartió que buscará tener otra llamada con Donald Trump después del 20 de enero.

Esto debido a que el martes 20 de enero cumple un año como presidente de Estados Unidos y “estará ocupado en este momento”, señaló la presidenta.

“Supongo que estará ocupado en este momento, entonces probablemente después del 20 de enero estaremos buscando una llamada para ver todos los temas” Claudia Sheinbaum

Por otra parte, Claudia Sheinbaum recordó que durante la llamada del 12 de enero su homólogo Donald Trump “se despidió de manera muy amable” con la promesa de tener pronto una llamada.

“Se despidió de manera muy amable y dijo ‘nos llamamos pronto’ y efectivamente yo me esperaría hast a después del 20 de enero” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum podría invitar a Donald Trump a Palacio Nacional

A pregunta expresa sobre si tendría una reunión en persona con Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que “ya veríamos” después de una segunda llamada.

La presidenta resaltó que no descarta que se pueda tener un encuentro con Trump, incluso en México, por lo que una posible invitación a Palacio Nacional está sobre la mesa.

Puede ser (tener un encuentro), no lo desechamos, la próxima semana se cumple un año de que llegó Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos” Claudia Sheinbuam

Durante la llamada que sostuvieron el pasado 12 de enero, Claudia Sheinbaum y Donald Trump hablaron sobre la estrategia de seguridad conjunta y los resultados que ambos países han dado en dicha materia.