Ante la propuesta de imponer aranceles a México por productos importados relacionados con trabajo forzado, la Secretaría de Economía señaló que ya alista un plan para evitar el impuesto extra.

De acuerdo con la secretaría dirigida por Marcelo Ebrard, México presentará argumentos a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) para evitar la imposición del 10% de aranceles.

“México trabajará con Estados Unidos y presentará argumentos para evitar imposición de aranceles propuestos por USTR” Secretaría de Economía

De acuerdo con Estados Unidos, esta medida será impuesta a los países que no tengan medidas contra la producción por trabajo forzado pero que estén implementando o se hayan comprometido a imponer medidas en dicho sentido.

Sin embargo, para quienes no tienen ninguna medida o compromiso, el arancel a productos ligados al trabajo forzado será del 12.5%.

México trabaja para evitar aranceles por trabajo forzado

La Secretaría de Economía respondió a la propuesta de la USTR, dirigida por Jamieson Greer, de imponer 10% de aranceles a productos importados ligados al trabajo forzado de México.

Esta medida también se propone para:

Canadá

Ecuador

Unión europea

Indonesia

Pakistán

Asimismo, México señaló que no se trata aún de una medida impuesta, sino de una propuesta que debe ser aprobada.

Esta propuesta busca lograr que subsistan los aranceles impuestos por medidas como la IEEPA, que permitía al presidente de Estados Unidos imponer estas medidas al declarar “emergencia nacional por amenazas extranjeras”, eliminada por la Suprema Corte.

La Secretaría de Economía resaltó que para que el arancel del 10% que se propone imponer a México tiene que pasar por un proceso preliminar que requiere de consultas y discusiones durante los próximos 45 días.

En este periodo, México presentará los argumentos a Estados Unidos, en el marco de la revisión del T-MEC, para evitar que se impongan los aranceles por trabajos forzados.