En una reunión entre el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, se abordó el futuro energético entre ambos países, así como temas relacionados con la exportación petrolera, inversión y seguridad energética en Norteamérica.

El encuentro se realizó durante el seminario “Fortaleciendo el Futuro de la Energía en Norteamérica”, organizado por la Comisión de Energía del CCE y el Servicio Comercial de Estados Unidos, donde participaron funcionarios, empresarios y representantes del sector energético.

Durante el seminario, Ronald Johnson destacó la importancia de fortalecer la cooperación energética entre México y Estados Unidos, al considerar que ambos países mantienen una relación estratégica en materia de hidrocarburos, gas natural e inversión energética.

Together with @cceoficialmx, we convened this seminar with government officials and private sector leaders to strengthen our countries’ energy future. For @POTUS @realDonaldTrump, energy security is a strategic priority. Mexico is the largest export market for U.S. petroleum… pic.twitter.com/BK0oGJnLPA — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) May 19, 2026

Ronald Johnson destaca integración energética entre México y Estados Unidos

A través de un mensaje publicado en la red social X, el embajador Ronald Johnson señaló que junto con el CCE convocaron a líderes del sector privado y funcionarios gubernamentales para dialogar sobre el fortalecimiento energético de Norteamérica.

Johnson afirmó que para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la seguridad energética representa una prioridad estratégica, además de resaltar que México es el principal mercado de exportación de productos petroleros estadounidenses.

El diplomático también subrayó que cerca del 70% de las importaciones mexicanas de gas natural provienen de Estados Unidos, por lo que consideró fundamental avanzar hacia una integración energética más profunda entre ambos países.

Asimismo, indicó que el trabajo conjunto entre empresas y gobiernos permitiría fortalecer la seguridad energética regional y generar prosperidad económica de largo plazo para Norteamérica.

¿Qué temas abordaron el CCE y Ronald Johnson?

Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial compartió un mensaje sobre los acuerdos y temas analizados durante el seminario “Fortaleciendo el Futuro de la Energía en Norteamérica”.

Entre los principales puntos abordados destacaron:

Fortalecimiento de las cadenas de suministro

Impulso a la inversión energética

Generación de empleos

Innovación en el sector energético

Consolidación de México como socio estratégico de Estados Unidos

El CCE también destacó que Ronald Johnson aseguró que la relación bilateral entre México y Estados Unidos va más allá del comercio, ya que se sustenta en los vínculos sociales, económicos y estratégicos entre ambos países.

Finalmente, el embajador afirmó que la energía será un eje clave para construir una región más segura, competitiva y con mayores oportunidades económicas para Norteamérica.