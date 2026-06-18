Marcelo Ebrard anunció un encuentro virtual entre los ministros de México, Canadá y Estados Unidos para el inicio de la revisión formal del T-MEC.

A través de un video publicado en la red social X, el secretario de Economía aclaró que el primero de julio no se cerrarán las negociaciones, por el contrario, se formalizará la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

“Vamos a tener una reunión virtual con compañeros de Canadá y Estados Unidos, respecto a qué sigue” Marcelo Ebrard. Secretario de Economía

De acuerdo con Marcelo Ebrard -de 66 años de edad- son dos los escenarios posibles:

Una extensión automática de 16 años.

Una continuación de 10 años con revisiones periódicas.

La decisión será tomada por los tres países en el marco de lo que establece el artículo 34.7.

Concluyendo en Washington la segunda ronda de conversaciones con miras a la revisión del TMEC : pic.twitter.com/TLu5VqpbnM — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 18, 2026

Concluye segunda ronda de negociaciones del T-MEC

Este 18 de junio de 2026 se llevó a cabo la segunda ronda de negociaciones bilaterales del T-MEC. El encuentro se llevó a cabo en Washington.

Ebrard reveló los temas que se trataron en este nuevo encuentro:

Reglas de origen

Seguridad económica

Agricultura

Industria automotriz

Otros temas relevantes

Durante el encuentro, México dio sus puntos de vista y presentó sus propuestas, mismos que tendrán que ser analizados por la contraparte encabezada por el embajador y representante Comercial de Estados Unidos, Jameson Reard -de 45 años de edad-.

Una nueva ronda de negociaciones está programada para llevarse a cabo el próximo sábado 20 de junio en Ciudad de México.

En este encuentro se discutirán textos y contenidos que ya han sido tocados, se detallarán los temas que se han abordado desde el pasado mes de marzo.

De acuerdo con Ebrard, esas conversaciones informales tomarán un tono formal para su revisión. Será el propio quien informe sobre los avances.