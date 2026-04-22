Continúan las reuniones entre representantes de México y Estados Unidos, previo a la revisión del T-MEC a mediados de 2026.

En esta ocasión, la reunión entre México y Estados Unidos previo al T-MEC giró en torno a los derechos de la propiedad intelectual en ambos países, así como los aranceles a diversos productos.

Propiedad intelectual y aranceles coparon la reunión de México y Estados Unidos previo al T-MEC

Para discutir lo relacionado a la propiedad intelectual y aranceles previo al T-MEC, se contó con la presencia del subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaria de Economía, Luis Gutiérrez Rosendo Romano, de México.

Quien se reunió con el subsecretario de la Representación Comercial de los Estados Unidos, Jeffrey Goettman, en la Ciudad de México, donde se han dado las pláticas previo al T-MEC.

Reunión previa al T-MEC (Especial)

En esta reunión técnica entre México y Estados Unidos, se abordó principalmente lo relacionado al Informe Especial 301 sobre Derechos de Propiedad Intelectual, que había quedado pendiente.

También se revisaron los temas en relación a los aranceles de acero, aluminio y cobre, bajo la medida 232, aplicados anteriormente por Estados Unidos a todo el mundo.

Otros temas que se vieron fueron las barreras comerciales, las reglas de origen, fortalecimiento de cadenas de suministros, así como la reducción de dependencia de importaciones externas a la región.

Asimismo se dio la reunión entre Jamieson Greer, Embajador y Representante Comercial de Estados Unidos, con Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y Marcelo Ebrard, Secretario de Economía.

Destacando así la buena relación que hay en la actualidad entre ambos países.

Las reuniones entre México y Estados Unidos previo al T-MEC continuarán

Representantes de México y Estados Unidos señalaron que todos los temas anteriormente mencionados se retomarán en la siguiente reunión previo al T-MEC.

La cual se dará el jueves 23 de abril de 2026, donde se abordarán los asuntos con mayor profundidad técnicas por los equipos de México y Estados Unidos.

Con el fin de tener todo listo para el Proceso de Revisión del T-MEC, que será el 1 de julio de 2026, tal y como ya se tenía acordado con anterioridad.

En dicha fecha, a los representantes de México y Estados Unidos se sumará el de Canadá, quien no está participando en las reuniones técnicas previas.