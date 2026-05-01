En un mensaje en redes sociales, el secretaro de Economía, Marcelo Ebrard, dio a conocer que México salió de la Lista de Vigilancia Prioritaria (Priority Watch List) sobre propiedad intelectual.

Esto tras el anuncio por parte de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), siendo resultado de un año de trabajo en materia económica entre ambos países.

Salida de lista de vigilancia de Estados Unidos en propiedad intelectual facilitará la llegada de capitales a México

De acuerdo con Marcelo Ebrard, la salida de la lista de vigilancia de Estados Unidos en propiedad intelectual tiene un impacto en la confianza de inversionistas extranjeros y facilita la llegada de capitales.

Pues los inversionistas utilizan el Informe Especial 301, con la lista de vigilancia de Estados Unidos en propiedad intelectual, como referencia para evaluar la seguridad jurídica de un país.

“Al sacarnos de esa lista, ya no vamos a estar sujetos a ese seguimiento especial. Es muy buena noticia porque facilita las inversiones. Las empresas que van a invertir en México consultan esos reportes y ahora Estados Unidos considera que no hay un elemento de preocupación sobre propiedad intelectual en México.” Marcelo Ebrard, Secretario de Econmía

México sale de la lista de seguimiento especial de los Estados Unidos en materia de propiedad intelectual : pic.twitter.com/o0n6B5DS70 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) April 30, 2026

Así, las empresas internacionales consideran que no existen elementos de preocupación significativos respecto a la propiedad intelectual en territorio mexicano.

Lo que dará impulso a diversas industrias, como la tecnológica y farmacéutica, así como al registro de patentes en el país.

Al mismo tiempo le da una ventaja a México frente a economías que aún permanecen bajo vigilancia estrecha, como China, India o Venezuela.

En el marco del T-MEC, México sale de la lista de vigilancia de Estados Unidos en propiedad intelectual

Que México salga de la lista de vigilancia de Estados Unidos en propiedad intelectual, se interpreta como un logro en la estrategia económica del país.

Donde se ha contado con la participación tanto del Secretario de Economía, como de la presidenta Claudia Sheinbaum, sin olvidar al IMPI y la Cofepris.

La noticia llega en un momento clave, pues se da previo a la revisión del T-MEC el 26 de mayo.

Siendo un avance en lo general que permitirá hacer una mejor negociación con los pares de México para contar con un mejor acuerdo dentro del T-MEC.