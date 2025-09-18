Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, afirmó que el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) seguirá en 2026 pese a las complicadas negociaciones.

Frente a medios, Marcelo Ebrard reveló el miércoles 17 de septiembre que el proceso de revisión del T-MEC no será “nada sencillo”, pero aseguró que se mantendrá vigente para 2026.

El secretario Marcelo Ebrard explicó que México, Estados Unidos y Canadá ya han comenzado las consultas internas para evaluar el T-MEC, anticipando la revisión programada en 2026.

Tratado México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC (EFE)

Marcelo Ebrard afirma que T-MEC seguirá vigente en 2026 pese a complicadas negociaciones

Marcelo Ebrard informó que se han iniciado las revisiones internas del T-MEC frente a la revisión tripartita programa para 2026 y anticipó que las negociaciones serán complicadas; “yo sé que va a ser un proceso difícil”, afirmó.

Sin embargo, el secretario Marcelo Ebrard se mostró optimista y dijo que el T-MEC seguirá vigente para 2026, por lo que se abrirá una consulta para recolectar opiniones sobre el tratado de varios sectores.

Inician consultas para revisión del T-MEC, confirma Marcelo Ebrard (Yazmín Betancourt / SDPnoticias)

T-MEC seguirá en 2026 pese a complicado proceso; Marcelo Ebrard abre consulta para la próxima negociación

El miércoles 17 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para participar en la consulta sobre el T-MEC, en la que cualquier persona podrá enviar opiniones sobre el tratado.

Marcelo Ebrard adelantó que se recolectarán las opiniones para elaborar un documento base para los próximos negocios con Estados Unidos y Canadá y pidió la participación de:

Sectores productivos

Sindicatos

Academia

Sociedad civil

Los resultados de la consulta, que estará abierta por al menos 60 días, serán enviados a Claudia Sheinbaum y posteriormente al Senado para que se fije la postura de México frente al T-MEC.

“La consulta es para decir: ‘esta es la evaluación que tenemos los mexicanos de este tratado, esto queremos que se cambie y esto queremos que se ponga’. Para eso haces la evaluación y las recomendaciones”. Marcelo Ebrard, secretario de Economía