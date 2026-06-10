La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) amenazó con tomar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) este miércoles 10 de junio de 2026, en medio de las múltiples protestas que mantiene en la capital del país.

El magisterio disidente sostendrá este 10 de junio una reunión con altos funcionarios del Gobierno federal en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), ubicadas en la calle Abraham González, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. El encuentro está programado para las 10:00 horas.

Sin embargo, la CNTE advirtió que, dependiendo de los resultados de dicha reunión, podría llevar a cabo nuevas movilizaciones, incluida una protesta en las inmediaciones del AICM.

AICM pide a pasajeros tomar precauciones ante posibles protestas de la CNTE

Ante la posibilidad de manifestaciones, el AICM emitió un mensaje en redes sociales en el que pidió a los pasajeros con vuelos programados para este miércoles 10 de junio tomar previsiones y acudir con suficiente anticipación a las terminales aéreas.

La administración aeroportuaria señaló que las movilizaciones podrían afectar el acceso de usuarios y trabajadores a las instalaciones.

Como medida preventiva, el aeropuerto informó que únicamente se permitirá el ingreso a pasajeros con pase de abordar y a acompañantes cuya presencia sea estrictamente necesaria.

En caso de concretarse la protesta, integrantes de la CNTE se concentrarían en la estación Hangares del Sistema de Transporte Colectivo Metro para posteriormente dirigirse al aeropuerto.

CNTE mantendrá bloqueos pese a mesa de diálogo con el Gobierno federal

A pesar de la reunión programada con funcionarios federales, la CNTE adelantó que mantendrá las movilizaciones y bloqueos en distintos puntos de la Ciudad de México.

Entre las acciones previstas se encuentra una protesta en Paseo de la Reforma y Bucareli, a la altura de la Torre del Caballito.

Las principales demandas del magisterio disidente son:

Derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la Reforma Educativa de 2019.

Regreso a un sistema de pensiones sin Afores.

Mayor seguridad para la comunidad escolar.

Mejores condiciones laborales.

Incremento salarial del 100% al sueldo base.

Fin de los descuentos salariales a docentes que participaron en movilizaciones.

Cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

Mejores condiciones para las escuelas ubicadas en zonas rurales.

La CNTE aseguró que otorgó al Gobierno federal un plazo de menos de 48 horas para presentar respuestas concretas a sus demandas.

Además la CNTE tendrá otras actividades en CDMX que incluyen: