Este lunes 23 de marzo se confirmó que Markwayne Mullin asume como el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en un momento en que la institución atraviesa una crisis política y financiera.

Con una votación divida de 54 a 45, el Senado de los Estados Unidos ratificó a Markwayne Mullin para que asuma la titularidad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), luego de ser designado por el presidente Trump en sustitución de Kristi Noem.

Nombramiento de Markwayne Mullin no reactivará el presupuesto, señalan demócratas

El Senado de Estados Unidos ratificó la designación de Donald Trump para que Markwayne Mullin asuma funciones como el nuevo secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

No obstante, esta determinación no contó con el apoyo unánime del Senado, pues los votos arrojaron un 54 a 45 a favor de la decisión, definiendo esto solo por la mayoría republicana.

Trump elige a Markwayne Mullin como su nuevo secretario de Seguridad Nacional (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Con ello, la llegada de Mullin ocurre mientras las principales terminales aéreas del país enfrentan un caos operativo derivado de la renuncia de más de 400 agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) debido al impago de sus sueldos.

Esta situación ha disparado las tasas de ausentismo por encima del 10% en gran parte de Estados Unidos, provocando filas interminables y una creciente frustración entre los viajeros que transitan por ciudades prioritarias como Nueva York y Houston.

El nuevo secretario llegará al DHS tras la destitución de Kristi Noem, removida luego de los polémicos operativos en el estado de Minneapolis en donde agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) causaron la muerte de dos civiles.

Este hecho intensificó el bloqueo presupuestario por parte de los demócratas, quienes exigen cambios profundos en las tácticas del ICE y la patrulla fronteriza.

Tales como el fin del perfilamiento racial, el uso obligatorio de identificaciones visibles y la prohibición de ocultar el rostro con máscaras durante las intervenciones.

No obstante, el consenso en Washington sugiere que su confirmación por el Senado no garantiza automáticamente un acuerdo bipartidista para restablecer los fondos del departamento.

Las promesas de Markwayne Mullin como nuevo secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos

Entre las promesas iniciales de Markwayne Mullin destaca el compromiso de requerir órdenes judiciales firmadas para el ingreso a propiedades privadas por parte de agentes federales.

Esto luego de señalamiento de irrupciones ilegales con la excusa de detener a presuntos migrantes ilegales.

Asimismo, Markwayne Mullin aseveró que buscará priorizar la optimización de los procesos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para la atención de desastres naturales.