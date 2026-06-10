Hoy 10 de junio de 2026, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Comité 68 realizarán manifestaciones en la CDMX, por lo que brindan rutas alternas ante las movilizaciones.

Las marchas iniciarán a partir de las 10:00 am de hoy con la CNTE, para después ser el Comité 68 Prolibertades Democráticas, quien se manifieste alrededor de las 4:00 pm.

Marchas de la CNTE hoy: Rutas alternas por las movilizaciones

Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX se informó que la CNTE seguirá con la huelga nacional a partir de las 10:00 am en La Torre del Caballito en la alcaldía Cuauhtémoc, para después avanzar rumbo a la Secretaría de Gobernación (Segob).

Ante ello, la SSC prevé afectaciones en Paseo de la Reforma, por lo que sugiere como ruta alterna Circuito Interior y los ejes 1 y 2 Norte.

Esta información fue confirmada por un integrante de la CNTE, pues aseguró que el magisterio fue citado hoy a las 11:00 am en la Secretaría de Gobernación, por lo que la manifestación será hacia ese rumbo.

Asimismo, detalló que un grupo de la CNTE se mantendrá en el edificio de Segob hasta que termine la mesa de trabajo.

Tras ello, la CNTE definirá el rumbo de su manifestación, pues si bien podría ser retirada por un acuerdo llegado con Segob. También podría ser movilización en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Marchas por el Comité 68: Rutas alternas por las movilizaciones

Así como la CNTE realizará movilizaciones, también lo hará el Comité 68 Prolibertades Democráticas, misma que iniciará a las 4:00 pm en las inmediaciones del Metro Normal.

Esta manifestación se hará en la calzada México-Tacuba, por lo que resultarán afectadas las avenidas Ribera de San Cosme, México-Tenochtitlan, Paseo de la Reforma, Juárez y Eje Central.

Ante ello, la SSC apunta que como alternativas se puede usar el Circuito Interior, avenida Marina Nacional, y los Eje 1, 2 y 3 Norte, así como la avenida Chapultepec.

SSC informa de las movilizaciones de la CNTE y el Comité 68 en la CDMX. (@SSC_CDMX )

Aunque en un momento se decía que la CNTE se uniría a la marcha del Comité 68, el magisterio ahora le negó, argumentando que se concentrarán en la mesa de diálogo con Segob.