El presidente Donald Trump presentó un plan para combatir los cárteles del hemisferio occidental, muchos de ellas designados como organizaciones terroristas en Estados Unidos.

Con su pronunciación, Donald Trump dice reforzar su compromiso con el desmantelamiento de los cárteles y el terrorismo extranjero que operan en el occidente.

Así es el plan de Trump para combatir cárteles en el occidente (Especial)

Este es el plan de Trump para combatir cárteles en el occidente

Donald Trump declaró que los cárteles del occidente “deben ser demolidos”, por lo que Estados Unidos se coordinará con sus aliados para detener el control territorial de los cárteles bajo el siguiente plan:

Estados Unidos entrenará a los ejércitos de países aliados para que el combate sea efectivo para desmantelar los cárteles

Detener el financiamiento y los recursos mediante los cuales, los cárteles llevan a cabo sus trabajos criminales

Cabe mencionar que este plan se anunció durante la primera reunión del Escudo de las Américas, integrado por un grupo de gobernantes de derecha y encabezado por Kristi Noem.

Al menos 17 países se han comprometido con Estados Unidos para unir fuerzas y establecer una coalición militar para combatir cárteles del crimen organizado en occidente.