Trump explica ausencia de México, Brasil y Colombia en cumbre del Escudo de las Américas

Donald Trump generó polémica al explicar la ausencia de México, Brasil y Colombia en la cumbre del Escudo de las Américas.

Tras ser cuestionado por reporteros a su salida de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos respondió: “Creo que fueron invitados, tal vez no vinieron”, contradiciendo la versión oficial de su propio gobierno, que había señalado que la lista de invitados a la cumbre del Escudo de las Américas respondía al nivel de cooperación esperado.

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no era necesaria una invitación para participar en la cumbre.

Luego de que el pasado 7 de marzo, el presidente Donald Trump celebrará la primera cumbre desde que asumió su segundo mandato con el Escudo de las Américas, fue cuestionado sobre la ausencia de México, Brasil y Colombia.

Sin embargo, su explicación causa polémica, pues Trump respondió a reporteros con “creo que fueron invitados, tal vez no vinieron”.

Contradicción que ha llamado la atención, pues durante la semana el departamento de Gobierno de Estados Unidos apuntó que los invitados a la cumbre del Escudo de las Américas respondía al nivel de cooperación que les gustaría tener con los demás países.

Asimismo, sobre México se dijo que las puertas no están cerradas para que pueda ser parte de la cumbre del Escudo de las Américas.

Sheimbaum asegura que no era necesario invitación a México para la cumbre del Escudo de las Américas

Pese al revuelo por los dichos de Trump sobre la ausencia de México, Brasil y Colombia en la cumbre del Escudo de las Américas, la presidenta Claudia Sheinbaum anteriormente ya había asegurado que no era necesaria una invitación para México.

Ya que Sheinbaum aseguró que México tiene un acuerdo con el país vecino, así como se mantiene comunicación con instituciones de seguridad de Estados Unidos