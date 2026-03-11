El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) aseguró haber destruido “múltiples buques iraníes” cerca del Estrecho de Ormuz, durante las ofensivas desplegadas el martes 10 de marzo 2026.

“Las fuerzas estadounidenses eliminaron varios buques navales iraníes el 10 de marzo, incluidos 16 minadores cerca del Estrecho de Ormuz" Centcom

A través de su perfil de X, la Centcom comunicó que entre los busques iranies eliminados se encuentran 16 barcos minadores, los cuales tenían la capacidad de montar explosivos en el mar.

Los ataques de Estados Unidos ocurren un día después de que Donald Trump amenazara con lanzar ataques “20 veces más poderosos” contra Irán si el país interfería en el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz.

Estados Unidos destruye buques iraníes cerca del Estrecho de Ormuz

También en redes sociales, la Centcom difundió un video en el que se observan distintos ataques contra embarcaciones iranies, muchas de ellas pequeñas lanchas.

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

En las imágenes compartidas, la mayoría de las embarcaciones aparecen amarradas en muelles, con excepción de dos de mediana capacidad que se encontraban en mar abierto.

Horas antes, el presidente Donald Trump había afirmado que las fuerzas estadounidenses eliminaron diez de estas embarcaciones enfocadas en colar minas.

“Me complace informar de que en las últimas horas hemos golpeado, y destruido por completo, 10 barcos y/o barcos inactivos de colocación de minas, ¡y más por seguir!” Donald Trump en Truth Social

Por su parte, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, celebró el ataque contra barcos minadores y adelantó que, con este triunfo, es evidente que “Irán está perdiendo”.

Es de recordar que el Estrecho de Ormuz es clave debido a que por esa vía pasa una quinta parte del petróleo mundial, por lo que cualquier bloqueo o ataque en la zona puede afectar los mercados energéticos globales.

Irán denuncia ataques de Estados Unidos e Israel en zonas residenciales

En medio de los ataques en el Estrecho de Ormuz, las autoridades de Irán denunciaron que las fuerzas de Estados Unidos y el régimen israelí lanzaron ataques contra zonas residenciales y civiles.

“(Estados Unidos) atacó hace unas horas una zona residencial cerca de la calle Nejatollahi en Teherán y otra zona residencial en la calle Haqqani en Teherán”, denunció el Gobierno de Irán.