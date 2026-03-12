El líder supremo de Irán, Mojtabá Jameneí, dio su primer mensaje público donde dejó claro que el estreno de Ormuz no será abierto, pese a su importancia.

A través de un mensaje mostrado en la televisión del gobierno de Irán, Mojtabá Jameneí también dejó claro que vendrá la venganza tras los ataques que les han propiciado.

Mojtabá Jameneí no abrirá el estrecho de Ormuz

La decisión de Irán a bloquear el estrecho de Ormuz para impedir el paso mundial del petróleo seguirá bajo la sucesión de Mojtabá Jameneí.

Como muestra de que sí asumirá el cargo de líder supremo tras la muerte de su padre, Alí Jameneí, Mojtabá Jameneí apareció hipotéticamente en la televisión estatal de Irán.

Alí Jameneí y Mojtabá Jameneí. (Kawnat Haju/AFP / AFP)

El largo mensaje que fue leído por los presentadores, hizo constar que Mojtabá Jameneí seguirá el mandato tal como su padre lo manejó, pero no solo eso, sino que el cierre al acceso petrolero continuará.

El líder supremo expresó que el estrecho de Ormuz permanecerá bloqueado, impidiendo así el acceso a la comercialización del petróleo a nivel mundial. De esta forma, Mojtabá Jameneí hace frente a la resistencia ante los ataques.

Mojtabá Jameneí vengará a los asesinados por ataques de Estados Unidos

El líder supremo sostuvo que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado y además subrayó que habrá venganza ante los ataques de Estados Unidos.

Mojtabá Jameneí externó en su mensaje, aunque sin dar conocimiento del plan de acción, que habrá venganza ante los asesinados por los ataques acusando que “el caso permanecerá abierto”.

Asimismo, Mojtabá Jameneí amenazó con expulsar bases estadounidenses de Irán, así como la destrucción para Israel.