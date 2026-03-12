El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proclamó la victoria de su país sobre Irán al asegurar que su gobierno “ya ha ganado la guerra” en Medio Oriente.

“Hemos ganado. Déjame decirte, hemos ganado. Sabes, nunca te gusta decir demasiado pronto que ganaste. Ganamos. Ganamos la apuesta, en la primera hora, se acabó” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

No obstante, el mandatario añadió que Estados Unidos seguirá peleando hasta haber derrotado por completo a Irán, pues según afirmó, su país no se retirará del conflicto antes de tiempo.

Estados Unidos ataca buques iraníes cerca del Estrecho de Ormuz (Michelle Rojas)

Donald Trump asegura haber acabado con las fuerzas iraníes en solo 11 días

Desde Kentucky, el presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos “ha ganado” la guerra contra Irán y defendió que, en un lapso de solo 11 días, logró “destruir” las fuerzas iraníes.

Además, destacó el despliegue del operativo Furia Épica, estrategia que incluyó ataques a Irán para destruir su fuerza militar y sus planes nucleares; “No me gusta adelantarme, pero ganamos”, apuntó.

Donald Trump también recalcó que, a más de 11 días del primer bombardeo a Teherán, Estados Unidos logró la destrucción del equipo antiaéreo iraní, así como la disminución de sus fuerzas en un 90% y el 85% de sus drones.

Nuestro ejército ha destruido Irán. Su Fuerza Aérea ha desaparecido, totalmente desaparecida. Eso tomó casi tres horas. Donald Trump

Irán contradice a Estados Unidos; adelanta nuevos ataques

Pese a las declaraciones de Donald Trump, el Ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, Seyed Abbas Araghchi, adelantó que las “poderosas fuerzas armadas iranias” buscarán represalias contra Estados Unidos.

Lo anterior, sería en respuesta a los ataques que Estados Unidos realizó contra una sucursal del banco más antiguo de Irán, bombardeado mientras estaban llenos de empleados, según afirmó el ministro.

“Estaban trabajando para asegurar que los iraníes tuvieran comida en la mesa antes de nuestro Año Nuevo. Nuestras poderosas fuerzas armadas exigirán venganza por este crimen” Irán