El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth confirmó un ataque en el Océano Pacífico contra presuntos traficantes de fentanilo.

Pero ¿quién es Pete Hegseth? Acá te contamos lo que sabemos del Secretario de Guerra de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, presidente de 79 años de edad.

¿Quién es Pete Hegseth?

Pete Hegseth es un presentador de televisión, escritor y político estadounidense que nació el 6 de junio de 1980 en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos.

Actualmente, Pete Hegseth es el Secretario de Guerra de los Estados Unidos, secretaría que se reactivó el 25 de enero de 2025.

¿Qué edad tiene Pete Hegseth, el Secretario de Guerra de Estados Unidos?

Pete Hegseth, el secretario de Guerra de Estados Unidos tiene actualmente 45 años de edad.

¿Quién es la esposa de Pete Hegseth?

Pete Hegseth está casado con Jennifer Rauchet de 40 años; es su tercera esposa desde 2019.

Anteriormente, el secretario de Guerra de Estados Unidos estuvo casado con Meredith Schwarz (2004-2009) y Samantha Deering (2010-2017).

¿Qué signo zodiacal es Pete Hegseth, el Secretario de Guerra de Estados Unidos?

Pete Hegseth, el Secretario de Guerra de Estados Unidos pertenece al signo zodiacal de Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Pete Hegseth?

Pete Hegseth tiene 4 hijos, Gunner, Boone y Rex -se desconoce sus edades- de su segunda esposa, Samantha Deering; y Gwendolyn con su actual esposa, Jennifer Rauchet.

¿Qué estudio Pete Hegseth, el Secretario de Guerra de Estados Unidos?

Se sabe que Pete Hegseth, el Secretario de Guerra de Estados Unidos posee la licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad de Princeton (2003).

Además de que tiene un máster en Política Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard (2013).

¿En qué ha trabajado Pete Hegseth?

Pete Hegseth tiene una larga trayectoria en el ejército y en los medios de comunicación, pues fue editor de The Princeton Tory y presentador en la cadena Fox News, antes de su incursión en la política.

Así como también, el Secretario de Guerra de Estados Unido fue parte del:

Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva (ROTC)

Oficial de la Guardia Nacional del Ejército, con despliegues en Guantánamo, Iraq y Afganistán.

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, confirma ataque en el Océano Pacífico

El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth confirma ataque en el Océano Pacífico tras ataque en operación internacional.

El ataque de Estados Unidos se realizó a cuatro embarcaciones que transitaban por rutas conocidas del narcotráfico en el Océano Pacífico.

Por lo que fueron cuatro las embarcaciones derribadas por Estados Unidos, dejando un saldo de 14 presuntos narcotraficantes muertos, y un sobreviviente.

Con esta operación en el Océano Pacífico, Estados Unidos ya suma 11 ataques en la guerra que libra contra el narcotráfico de fentanilo y otras drogas procedente de Venezuela, Colombia, México y China.