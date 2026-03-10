La tensión en Medio Oriente escaló tras una amenaza directa de Irán contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El mensaje, emitido por Alí Larijani, jefe del Consejo Superior de Seguridad iraní, advirtió al presidente de Estados Unidos que “se cuide de no ser eliminado”, en respuesta a sus declaraciones de golpear “muy duro” a Teherán.

Mientras tanto, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anticipó que el 10 de marzo de 2026 será el día más intenso de bombardeos en Irán desde el inicio de la guerra.

A través de un mensaje en la red social X (antes Twitter) el jefe del Consejo Superior de Seguridad de Irán, Alí Larijani, amenazó al presidente Trump advirtiendo que se cuide “de no ser eliminado”.

“A Irán no le asustan sus amenazas vacías. Otros más poderosos que usted intentaron eliminar la nación iraní y no lo consiguieron. ¡Cuídese usted de no ser eliminado!”. Alí Larijani, efe del Consejo Superior de Seguridad de Irán

Amenaza a Trump tras las advertencia de Estados Unidos de golpear muy duro en la guerra de Irán ante la amenaza del país de Medio Oriente con el bloqueó a las exportaciones de petróleo del Golfo por el estrecho de Ormuz.

الشعب الإيراني العاشورائي لا يخشى تهديداتكم الجوفاء؛

فقد عجز الأكبر منكم عن محوه…

فاحذروا أن تكونوا أنتم من يزول. pic.twitter.com/dmxd4kKTmi — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 10, 2026

Pete Hegseth advierte el día más intenso de bombardeos en Irán

El secretario de Defensa, Pete Hegseth advirtió hoy 10 de marzo a Irá con el día más intenso de bombardeos desde el inicio de la guerra en Medio Oriente -28 de febrero-.

“Hoy será, una vez más, nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán: la mayor cantidad de cazas, la mayor cantidad de bombarderos, la mayor cantidad de ataques”. Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos

Pues Pete Hegseth señaló que en las últimas 24 horas Irán “ha disparado la menor cantidad de misiles que ha sido capaz de disparar hasta la fecha”, lo que demuestra que Teherán tiene una capacidad reducida de respuesta a medida que avanza la ofensiva de Estados Unidos en Medio Oriente.