La primera semana de la ofensiva militar de Estados Unidos contra Irán generó un gasto superior a los 11 mil millones de dólares.

Esto de acuerdo con información sobre la guerra en Irán presentada por el Pentágono a legisladores federales, la cual fue revelada por el periódico The New York Times.

Estados Unidos bombardea tres instalaciones nucleares en Irán (Especial)

Costo de la guerra con Irán supero estimaciones de Estados Unidos

El The New York Times dio a conocer que a Estados Unidos le costó un aproximado de 11 mil 300 millones de dólares los primeros días de la guerra con Irán.

El diario estadounidense citó a fuentes anónimas que participaron o tuvieron conocimiento de una sesión informativa privada realizada el 10 de marzo en la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos.

Durante ese encuentro, funcionarios del sector defensa presentaron un balance preliminar del costo económico asociado a las primeras acciones militares contra Irán.

Según el informe, la cifra revelada corresponde únicamente a los gastos directos, pero no contempla los recursos destinados a la preparación previa de los ataques, lo que sugiere que el costo total real podría ser considerablemente mayor.

Estados Unidos bombardea tres instalaciones nucleares en Irán (Especial)

Entre los rubros más significativos del gasto destaca el uso de armamento. Autoridades de defensa habían informado anteriormente al Congreso que el valor de las municiones empleadas durante los dos primeros días de enfrentamientos ascendió a aproximadamente 5 mil 600 millones de dólares.

Ese monto, reportado por diversos medios estadounidenses, supera ampliamente estimaciones públicas iniciales difundidas en las primeras horas del conflicto.

Analistas señalan que el uso intensivo de sistemas de ataque de alta precisión, misiles guiados y otras tecnologías militares avanzadas suele elevar de manera considerable el costo de las operaciones.

Las cifras presentadas al Congreso reflejan la magnitud financiera de las acciones militares iniciales y han reavivado el debate entre legisladores sobre el impacto presupuestal que podría tener una confrontación prolongada.